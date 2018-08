Brigitte Sfăt a spus totul despre iubită a lui Ilie Năstase! „Ştiam de relația asta!”

După ce Ilie Năstase a fost prins cu noua iubită în mari tandrețuri, Brigitte Sfăt a avut o reacție uluitoare. Timișoreanca a spus totul despre situația amoroasă a fostului mare tenismen, dar și despre ceea ce s-a întâmplat între cei doi, recent.(CITEȘTE ȘI: REACȚIA LUI ILIE NĂSTASE, DUPĂ CE A FOST PRINS SĂRUTÂNDU-SE CU NOUA IUBITĂ: „SOȚIA MEA E PRIN TURCIA CU UN IUBIT. EU SĂ STAU CA PROSTUL, SĂ MĂ UIT?”)

„Este relaţia pe care o are de mai mult timp. Eu ştiam de relaţia asta. O cheamă Ioana. Noi de foarte mult timp nu mai avem vieţi. Noi nu aveam decât o relaţie de prietenie şi suntem pur şi simplu. Eu, bineînţeles, că ştiam despre ea, ştiam că e din Constanţa, ştiam că se întâlnea cu ea în Constanţa şi sunt fericită pentru el. Acela era bagajul ei, nu are nicio legătură. Din ce ştiu, ei pleacă astăzi împreună într-o vacanţă, în Sardinia. Nu mi-a convenit atunci când a venit şi mi-a luat genţile, probabil să i le dea respectivei, asta nu mi-a plăcut, dar mi le-a dat oricum înapoi a doua zi. Ilie oricum este un om foarte potent şi cu siguranţă îşi permite să cumpere genţi la fel de scumpe şi pantofi şi actualei lui relaţii. Ei pot să se mute împreună. În acea casă el stă de un an şi patru luni singur, eu am casa mea, eu stau singură. Probabil nu doreşte să îşi asume această relaţie până pe data de 26 septembrie, la divorţ. E normal să îşi refacă viaţa şi eu mă bucur pentru el şi oricum mi se pare că este o persoană, şi ea este o persoană matură care ştie ce îşi doreşte de la viaţă, mie mi se pare că se potrivesc. Nu mi s-a părut ok atunci să îşi refacă viaţa cu una de două ori mai mică ca şi vârstă, de 24 de ani, pentru că nu vedeam niciun viitor. În schimb, mie mi se pare că sunt o pereche frumoasă. Având în vedere că el este un domn, normal că nu doreşte să facă astfel de afirmaţii, dar dacă stăm să ne gândim, viaţa merge mai departe din orice punct de vedere. Eu îi doresc fericire, eu mă bucur dacă Ilie este fericit. Mă bucur pentru el”a declarat Brigitte Sfăt, pentru spynews.ro.

Ilie Năstase și-a asumat o altă iubită

La scurt timp după ce Brigitte a anunțat că este într-o nouă relație, iată că și Ilie Năstase și-a asumat o altă iubită care pare să-i semene leit fostei sale soții. Relația lor pare destul de serioasă, ținând cont că noua brunetă din viața lui s-a și mutat la el deja. Deşi nu au divorţat încă, Brigitte Sfăt şi Ilie Năstase și-au găsit ”înclouitori”. În timp ce bruneta şi-a găsit fericirea în braţele unui bărbat cu care a fost în vacanţă, în Turcia, nici „Nasty” nu se lasă mai prejos. Aflat în Bucureşti, fostul mare sportiv şi-a făcut o nouă iubită. O femeie care, cel puţin la culoarea părului, seamănă izbitor cu actuala soţie a celui care a fost lider ATP,