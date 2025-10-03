Acasă » Știri » Bucurie în showbiz! Celebrul cântăreț a devenit tată pentru a doua oară

Bucurie în showbiz! Celebrul cântăreț a devenit tată pentru a doua oară

De: Irina Rasoveanu 03/10/2025 | 16:33
Bucurie în showbiz! Celebrul cântăreț a devenit tată pentru a doua oară
Un celebru cântăreț a devenit tată pentru a doua oară/ Sursa foto reprezentativă: Pixabay
Fericire mare în familia unui celebru cântăreț! Artistul a devenit tată pentru a doua oară. El a mărturisit că soția sa a născut un băiețel perfect sănătos în urmă cu o săptămână. Cei doi mai au o fetiță în vârstă de doi ani. Află, în articol, toate detaliile!

Denis Roabeș, solistul de la The Motans, căci despre el este vorba, și soția sa, Bianca, trăiesc o poveste de dragoste minunată. Cei doi s-au căsătorit civil după cinci ani de relație, într-un cadru restrâns, alături de familie și prieteni. În 2023, cântărețul și partenera sa de viață au devenit părinții unei fetițe superbe, pe nume Mia. Acum, la doi ani distanță, a venit pe lume și băiețelul lor. Vestea cea mare a fost dată chiar de artist.

Denis Roabeș de la The Motans, dezvăluiri despre rolul de tată

Denis Roabeș și soția lui, Bianca, au fost mereu discreți cu viața personală. Astfel, artistul nu a dezvăluit până acum faptul că soția lui este însărcinată din nou. Abia, recent, după ce fiul său a venit pe lume, a vorbit despre acest subiect.

Invitat la un post de radio, celebrul cântăreț a mărturisit că este foarte fericit pentru că soția sa a născut pentru a doua oară în urmă cu mai bine de o săptămână. Micuțul a primit numele tatălui lui Denis, care s-a stins din viață atunci când artistul acea doar 7 ani.

„Fac foarte, foarte bine. Am devenit tată. Sunt de două ori mai fericit. De o săptămână și două zile sunt așa. E băiețel, da. Îl cheamă ca pe tatăl meu”, a declarat Denis Roabeș, la un post de radio.

Denis Roabeș de la The Motans, alături de soția sa/ Sursa foto: Instagram

Solistul trupei The Motans a vorbit și despre rolul de tată. Artistul a mărturisit că viața de părinte este plină de provocări, dar se simte mai relaxat în ceea ce privește venirea pe lume a celui de-al doilea copil. De asemenea, Denis Roabeș a precizat că el și Bianca au parte de ajutor din partea familiei.

„Sunt multe lucruri care îți provoacă stres la început. Este foarte, foarte frumos, dar există niște provocări pe care trebuie să le depășești. Aici e și magia, pentru că la fiecare e diferit. Important e să nu te sperii și să nu-ți faci așteptări nerealiste”, a mai spus artistul.

Citește și: CANCAN.RO a imortalizat momentul! Gestul făcut de The Motans când credea că nu-l vede nimeni!

×