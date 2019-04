Bulversant. Câte kilograme a slăbit Teo Trandafir, de fapt

La nici șase ani de când a fost supusă unei operații de micșorare a stomacului, Teo Trandafir are o siluetă de invidiat. Mai mult, vedeta a împărtășit câte kilograme a slăbit și cum a reușit să se mențină după intervenția complicată, dar mai ales să mai dea jos din kilogramele, considerate de ea în plus.

La 50 de ani, Teo Trandafir are o talie la fel ca a tinerelor de 20. Greutatea și-o menține cu ajutorul unor trucuri de la care nu se abate de când și-a tăiat stomacul. Potrivit mărturisirilor făcute de vedetă, ea mănâncă dintr-o farfurie de dimensiunea celor de la ceșcuțele de cafea. În urmă cu nici doi ani, prezentatoarea de la Kanal D a spus că are sub 70 de kilograme, după ce a slăbit peste 63 de kilograme de la intervenția suferită în 2013.

“Sunt foarte atentă la ceea ce mănânc, echilibrat şi întotdeauna aceeaşi cantitate. Îmi umplu farfuria, dar farfuria mea este cât cea de la ceşcuta de cafea.”, a dezvăluit prezentatoarea TV, relatează VIVA!.

“Am slăbit tot ce mă deranja, nu ştiu să spun sigur cât, căci nu m-am cântărit în kilograme, medicii mă verifică! Cert este că am sub 70 de kilograme, ceea ce mi se pare uriaş, fantastic chiar faţă de câte aş fi putut avea”, a declarat Teo Trandafir într-un interviu pe care l-a dat în urmă cu un an și cinci luni, potrivit ONE..

Teo Trandafir nu urmează o dietă anume, însă mănâncă puțin și mestecă bine alimentele. Dimineața însă are același mic dejun. “Eu nu respect orele de masă, pentru că nu am cum. Puțini știu că dimineață pun în gură doar două feliuțe mici de pâine, iar la prânz o ciorbă o descânt în… două ore! Dimineață, mănânc același lucru, fiindcă mi-e frică să încerc altceva. Întotdeauna, îmi pun pe farfurie două feliuțe mici, mici de pâine, cu un pic de unt, apoi beau o cafeluță și o apişoară și gata. Uneori, mai aștept la pomană, poate mă mai cheamă și pe mine cineva, să mănânc o… jumătate de biscuit!”, a declarat Teo Trandafir, conform wowbiz.ro.

Vă reamintim că la finalul lui 2013, Teo Trandafir și-a făcut o operație de micșorare de stomac. Iar la mai bine de o lună de la acea intervenție delicată, vedeta a intrat din nou în sala de operații. “Intervenţia face parte dintr-un proces de vindecare de lungă durată. Acesta e şi primul pas pe care-l fac pentru ca după scăderea în greutate să putem pune o plasă ce compensează lipsa muşchiului abdominal. Mi-e foarte greu să trăiesc fără muşchiul abdominal, am încercat, e foarte complicat şi am o sensibilitate în zona respectivă. Dacă puneam plasa acum şi slăbeam, plasa ar fi rămas mare. Trebuie scăzut în greutate ca plasa să se potrivească dimensiunilor respective”, a declarat moderatoarea emisiunii “Teo Show” într-un interviu mai vechi acordat pentru click.ro.

Teo Trandafir a adoptat-o pe Maia când avea trei luni

Teo Trandafir a adoptat-o pe Maia în 2004, pe când ea avea doar trei luni. Fetița a devenit rapid centrul universului ei. Deşi este înfiată, adolescenta pare că-i seamănă leit. Nu doar fizic, ci şi la comportament. Cele două se înţeleg de minune și se sfătuiesc în tot. Maia nu îi ascunde nimic mamei ei, iar Teo este un părinte foarte înțelegător. “De mai mulţi ani m-am gândit că Dumnezeu îmi va da un semn şi că într-o zi voi putea să-mi ţin în braţe copilul. Această a fost marea dorinţa a vieţii mele”, mărturisea Teo cu ani în urmă.