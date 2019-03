Nu e banc! Ce salariu câștigă lunar Teo Trandafir la Kanal D. Îți vei schimba părerea despre ea

Teo Trandafir este una dintre vedetele carismatice ale showbizului autohton, iar fanii săi doresc să afle cît mai multe detalii din viața sa. Bineînțeles, salariul vedetei este un subiect incitant, de fiecare dată, chiar dacă informații despre câștigurile financiare ale moderatoarei TV apar foarte rar.

Teo Trandafir prezintă de o bună perioadă de timp emisiunea „Teo Show” difuzată pe Kanal D, de luni până joi de la ora 15.00. Vedeta are ştate vechi în lumea televiziunii şi se vehiculează că ar încasa lunar un salariu decent. Teo prezintă alături de Bursucu, antrenor de dans şi, mai nou, prezentator în multe show-uri ale postului.

S-a zvonit că Teo Trandafir ar câştiga 20.000 de euro pe lună, conform bugetul.ro. Dar Teo a dezvăluit că această sumă este exagerată, ea fiind plătită… decent.

„Dacă minciunile sfruntate fac legea, aşa sa fie. Dacă aveţi încredere în cuvântul meu de onoare, însă, aceste informaţii sunt exagerări complet inutile. Sunt plătită decent, dar până la ce scriu colegii, e cale lungă, să le-ajungă. O zi minunată să avem!’, a declarat Teo Trandafir pentru VIP24, preluată și de Viva!.

„În legătură cu banii mei, nu știu dacă interesează pe cineva care este adevărul. Ar fi bine ca fiecare să aibă grijă de banii lui, de viața lui, de iubirea lui. Da, am pierdut, ca toată lumea, mult din ceea ce am produs. Au fost mulți cei care și-au dat cu părerea despre salariul meu, mult umflat, l-au înmulțit cu 12 luni și au făcut ei socoteala cât am câștigat eu într-un an. Nu au luat în calcul că poate plătesc chirie, că mănânc, am copil, poate trebuie să pun niște benzină, poate am niște rate. Nu, oamenii consideră că dacă tu ai o anumită sumă pe lună, odată înmulțită cu 12, iese exact suma pe care o ai într-un an. Greșit! Pentru că, între timp, ai făcut niște lucruri, poate ai ajutat un prieten, poate ai avut un părinte bolnav”, a mai spus Teo Trandafir, preluată de realitatea.net.

”Mi-am dat seama că nu îmi pusesem problema atât de serios pe cât ar fi trebuit”

La întrebarea „cum percepe Maya faptul că mama ei este Teo Trandafir?”, vedeta a recunoscut că nu sunt doar avantaje.

”S-a născut așa, nu percepe altfel. Chiar o întreba o tipă cum e să fii fata lui Teo Trandafir, și eram și eu de față și mi-am dat seama că nu îmi pusesem problema atât de serios pe cât ar fi trebuit. Și i-a explicat doamnei respective că sunt avantaje, dar și dezavantaje, faptul că tu trebuie să demonstrezi mai mult decât alții, că tu trebuie să fii mai puțin contestabilă, pentru că se presupune că tu ești fata lui Teo Trandafir și că ție ți se cuvin anumite lucruri. E ca la mine cu examenul de șofer. Când am dat eu examenul pentru permis, m-au ținut mult mai mult decât pe ceilalți concurenți, pentru că eram doamna Teo și în spatele meu era o mașină de Poliție. M-au dus pe un traseu pe care mergea toată lumea, doar că m-au ținut mult mai mult, tocmai ca să se asigure că doamna Teo nu face porcării”, a declarat vedeta pentru revista Viva!.