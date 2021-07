Bunica artistului Alex Velea mărturisește faptul că ar fi fost uitată atât de către nepotul ei, dar și de fiu și noră. De câțiva ani, nu ar mai fi fost vizitată și nici ajutată de aceștia.

Bunica Virginica, cea care l-a crescut pe artistul Alex Velea, susține faptul că aceasta a fost uitată de familie, nemaifiind vizitată de rude. Cea care l-a crescut pe artist locuiește singură într-un apartament din Craiova și mărturisește, cu lacrimi în ochi, faptul că nu a mai fost vizitată de ani întregi de rude, acuzând că nu i-ar mai fi întins o mână de ajutor și nu i-ar mai fi interesat de starea de sănătate a acesteia.

”Nici nu mă întreabă dacă am bani sau dacă nu am. Eram datoare și la întreținere, pai ce, a mai dat un telefon? Sunt doi ani… și câte am făcut pentru el. De vreo 3 ani nu mai vine nimeni la mine (n.r. nicio rudă), nu întreabă cum mă simt, dacă am bani de medicamente. M-au ajutat vecinii. Dacă m-ar ține picioarele, m-aș duce eu în piață. (…) Fiul meu ce așteaptă.. să ia partamentul… eu acum.. De ce să pățesc așa? Doamne, din câte c******i l-am scos”, a povestit doamna Verginica într-o emisiune TV.

Bunica lui Alex Velea: ”Eu stau și mă uit și îmi iese sufletul și nu am o lumânare cine să îmi pună”

Bunica artistului Alex Velea a continuat seria dezvăluirilor în emisiunea de televiziune. Doamna Verginica susține faptul că vecinii sunt cei care o ajută.

”Nu a mai venit, nu a întrebat dacă am nevoie de ceva. Nu. Și nici Alex, care e crescut de mine, nu m-a mai întrebat nimeni nimic. Mă ajută vecinii, dar ei habar n-au. Nu știu ce au în capul lor. Eu stau și mă uit și îmi iese sufletul și nu am o lumânare cine să îmi pună. Am făcut sacrificii pentru ei și uite… M-am îmbolnăvit, ducându-mă până la ei… Stau de câțiva ani și mă ajută vecinii. Sunt bolnavă. (…) Câte am făcut și pentru noră… și sunt singură. Dacă îmi iese sufletul, îmi iese”, a declarat bunica lui Alex Velea într-o emisiune de televiziune.

Tatăl lui Alex Velea nu se poate duce în vizită la mama lui, la apartamentul din Craiova, deoarece este bolnav. Acesta are o carotidă înfundată și un stent la inimă.

sursă foto: arhivă CANCAN, capturi video Youtube