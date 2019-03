Difuzat în fiecare seară de la ora 20.00, la PRO TV, show-ul „Cântă acum cu mine”, prezentat de Cabral Ibacka – 41 de ani -, va intra de duminică, 3 martie, în casele românilor.

Cabral Ibacka spune că proiectele nu se „ceartă” între ele, ambele fiind pentru familie şi pentru… relaxare. Cabral este foarte mulțumit pentru că românii urmăresc, în continuare, emisiunea ”Ce spun românii?”, iar noul show de televiziune este o altă provocare. (Prinde oferta Telekom)

”E simplu şi de efect, spectaculos şi surprinzător. E vesel, se râde mult. Şi se cântă şi mai mult. Acum nu mai sunt 100 de români care răspund la întrebări, sunt 100 de juraţi cu experienţă muzicală care cântă sau nu cu cel de pe scenă. Ideea că nu ne mai bazăm pe un juriu din 3, 4 sau 5 juraţi… aici avem 100! 100 de păreri, aşteptări şi idei. Greu de mulţumit, greu de convins… dar şi dacă reuşeşti, cei 50.000 de euro sunt ai tăi!”, a declarat Cbral pentru click.ro.

Mai mult, Cabral recunoaște că nu vrea să cânte în timpul emisiunii, fiindcă există un platou întreg de televiziune plin de oameni ”care clar au legătură cu muzica”:

”Eu pun lucrurile cap la cap, nu vreau să cânt, nu vreau să fiu “Vocea”. Când ai un platou întreg de televiziune plin de oameni care clar au legătură cu muzica, tu ce treabă să mai ai”… (3 luni cadou la Mobil5)

În ziua în care a devenit tată pentru a doua oară, Cabral a postat un mesaj tranșant:

Cabral promite să nu o expună nici pe sora lui Inoke și mulțumește tuturor celor care au adresat urări familiei:

„Salut. Sunt Cabi. Tatăl lui Inoke și al… Petuniei (da, nu avem nume nici acum). În primul rând… vă spun că m-ați făcut praf cu mesajele de ieri. V-ați oprit și ne-ați urat frumos, de m-a luat și mai tare de cap. Și pentru asta vă mulțumim!!! În al doilea rând, pare că mulți au intuit deja… la fel cum n-am prea expus-o pe Inoke, n-o voi expune nici pe sor-sa a’ mică. E mai bine așa, mai ales pentru ele. Și vă mulțumim că înțelegeți treaba asta. Pitica e bine. Grăsuță, scandalagioaică și atentă deja la tot ce e în jur. Andreea Ibacka e bine și ea. Mă rog, fericită leșinată… Am pus prima poză pe care o am cu ea. Ea mă ține de deșt, eu leșin… d-astea”, a scris Cabral în ziua în care Andreea Ibacka a născut”. (5 euro/luna și ai net NELIMITAT)