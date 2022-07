Cabral Ibacka și Adela Popescu se pregătesc să plece în Republica Dominicană. Ce reacție au avut partenerii lor, când au aflat cât timp vor sta la filmări

Cabral Ibacka și Adela Popescu se pregătesc să plece în Republica Dominicană, acolo unde se va filma show-ul „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”. Ce reacții au avut partenerii lor, Andreea Ibacka și Radu Vâlcan, când au aflat cât timp vor petrece pe platourile de filmare, departe de casă?

Sunt vești bune pentru telespectatorii care au îndrăgit show-ul „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”. Emisiunea va reveni pe micile ecrane și va fi prezentată de Cabral Ibacka și Adela Popescu. Anunțul a fost făcut în urmă cu zece zile.

Înainte de plecare, însă, cei doi și-au anunțat familiile de noul proiect din care vor face parte la Pro TV. Iar reacțiile au fost pe măsură!

Cabral Ibacka a mărturisit ce reacție a avut soția lui, Andreea, în momentul în care a aflat că va pleca în Republica Dominicană, pentru filmările show-ului: ”Păi… șoc! Unde să pleci?! Cââât?! Tu ești nebun?!?!? Apoi am detaliat, am mai povestit, am dezbătut în familie, am căutat soluții… cumva am ajuns cu toții la concluzia că este o oportunitate bună și un proiect care s-ar putea dovedi frumos tare. Și uite cum împachetez eu acum, de mă simt că plec pe Stația Orbitală Internațională…”.

Ce reacție a avut Radu Vâlcan, soțul Adelei Popescu

De asemenea, Adela Popescu a mărturisit că familia este foarte încântată că aceasta va participa în emisiune.

”Toți au fost extrem de încântați. Copiii abia așteaptă să plecăm, la fel și Radu. Bunicii sunt și ei fericiți că vor avea o vacanță prelungită și vor putea pleca liniștiți la bulgari, la All Inclusive”, a mărturisit Adela Popescu.

Totodată, și familiile celor doi prezentatori vor fi alături de ei în aventura din Republica Dominicană.

”Încă nu ne e clar cum facem noi, Andreea și cu mine, încă lucrăm la planul ăsta. Și la primul sezon Andreea a venit în vizită în Africa de Sud, dar nu a stat pe toată perioada filmărilor. Nu ne văităm și nu am făcut-o niciodată, ne-am ales meseria asta și ne asumăm și sincopele astea din viața familiei… dar nu e ușor, mai ales că Tiago și Namiko sunt încă mici și Inoke e plecată din țară la școală. Sigur că sunt multe plusuri în meseria asta, dar nu e întotdeauna ușor”, a spus Cabral.

Adela Popescu mărturisește că deja au început să își facă bagajele.

”E gata bagajul cu jucării, caiete și cărți al copiilor. Ah, și gentuța cu medicamente. De fapt, cu ea am început, deși sper să nu fim nevoiți să folosim nimic din ea. Mă bazez că există mașină de spălat, așa că estimez „doar” patru valize mari”, a mărturisit soția lui Radu Vâlcan, pentru tvmania.ro.

