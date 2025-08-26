Calcul complet | Câți bani a câștigat Antena 1 din Insula Iubirii 2025

În acest an, odată cu începerea sezonului 9 de la Insula iubirii, telespectatorii au stabilit că – în orele de difuzare – Antena 1 este lider de audiență la nivel național. Noi am făcut calculul și am aflat câți bani câștigă postul TV din difuzarea celui mai dur test al fidelității. Cifrele sunt de domeniul fantasticului!

La fel ca în anii anteriori, Insula iubirii 2025 îi ține pe români cu sufletul la gură și cu ochii lipiți de ecranele televizoarelor. Se poate spune că dramele, disputele, controversele, intrigile, dar și poveștile de iubire interzise sunt elementele principale care îi țin pe telespectatori nedezlipiți de micile ecrane. Ce înseamnă asta? Extrem de mulți bani pentru șefii de la Antena 1.

Câți bani a câștigat Antena 1 de pe urma sezonului 9 de la Insula iubirii 2025

Încă de la debutul emisiunii (21 iulie 2025) pe micile ecrane, Insula iubiri, la nivelul întregii țări, la Insula iubirii s-au uitat, în fiecare minut, aproape 760.000 de români, Antena 1 fiind pe locul 2, după ProTV. În mediul urban, testul fidelității a fost cel mai urmărit program la orașe, cu 460.000 de telespectatori. Având în vedere acest debut fulminant, nu este de mirare că cifrele s-au menținut – cu aproximație – în toate celelalte ediții difuzate la TV. Minutul de maximă audiență a avut loc la ora 23:32, atunci când 1 milion de oameni s-au uitat la Inusulă.

Cu aceste cifre, Antena 1 a generat venituri absolut fantastice din reclame. Pentru un calup de 6-8 minute de reclame, postul TV obține aproximativ 200.000 de euro. În fiecare episod există 6 calupuri publicitare, așadar, la un scurt și rapid calcul matematic, 6 x 200.000 = 1.200.000 de euro pentru fiecare epidost difuzat. În final, cele 21 de episoade le-au adus șefilor de la Antena 1 un total de 25 de milioane de euro.

În economie Antenei 1, ispitele din acest sezon joacă un rol destul de important. La fel ca în sezoanele anterioare, majoritatea dintre ele și-au făcut treaba ca la carte și au reușit să îi ispitească pe concurenți și concurente. Având în vedere măiestria cu care își îndeplinesc rolurile, mulți ar crede că salariile ispitelor sunt generoase, însă adevărul este cu totul altul. Unii dintre ei își negociază veniturile până la sânge, în timp ce alții s-au mulțumit cu sume modice – continuă să citești AICI cu cât sunt plătite ispitele de la Insula iubrii.

Ella l-a ademenit din nou pe Teo în baie! Pretextul prin care a obținut o nouă noapte fierbinte: ”Adu-mi și mie…”

Ispita de la Insula Iubirii 2025 care a dat lovitura: A semnat cu Antena 1. În ce emisiune va putea fi văzută, din septembrie