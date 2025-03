Călin Donca rupe tăcerea despre eliberarea lui din arest: „Am ieșit mai bogat decât am intrat”

În cadrul emisiunii CANCAN SENZAȚIONAL, moderată de Dan Diaconescu, Donca a fost invitat special, oferind o perspectivă profundă asupra lecțiilor învățate în timpul perioadei sale de detenție. Acesta a vorbit despre schimbările radicale pe care le-a trăit, subliniind faptul că experiența sa în arest l-a transformat într-o persoană mult mai puternică decât era înainte.

În urmă cu doi ani, Călin Donca, un milionar din Brașov și unul dintre cei mai înstăriți români, a fost reținut preventiv. Acesta se confrunta cu acuzații grave, printre care se numără înșelăciunea în domeniul criptomonedelor, constituirea unui grup infracțional organizat și evaziunea fiscală, cauzând pierderi financiare semnificative.

Înainte de arest, Donca se înconjura de mulți oameni și considera că toți sunt alături de el, dar, după ce a ajuns în detenție, a realizat că loialitatea celor din jur nu era întotdeauna autentică. În momentele dificile, unii dintre cei care se declarau prieteni au dispărut, iar acest lucru i-a oferit o claritate importantă despre cine îi sunt cu adevărat alături. De asemenea, el a subliniat contrastul între acele persoane care, la petreceri, se arătau plini de empatie, dar care în momentele de criză nu au oferit niciun sprijin.

Donca a povestit și despre experiențele personale legate de faptul că unii dintre cei considerați prieteni au ales să-l ignore atunci când avea nevoie de ajutor, iar familia sa a fost lăsată în dificultate. Aceste experiențe l-au făcut să aprecieze și mai mult oamenii care i-au fost alături cu adevărat, iar el a evidențiat că aceste lecții l-au întărit și l-au făcut mai înțelept.

„Arestul și toate greutățile pe mine m-au învățat accelerat ceea ce alții învață poate într-o viață. Eu am învățat accelerat. Câte lucruri am învățat eu cu acest arest? Repet, am ieșit mai bogat decât am intrat. Am ieșit afară un om mult mai puternic decât când a intrat înăuntru. Eu când eram înainte de arest, toată lumea era cu mine, nu mai știam cine mi-e prieten, cine nu mi-e prieten, nu puteam să fac o diferență.

Unii vorbeau atât de bine, zicea fratelo, fratelo, tu cu mine, eu cu tine, aici nu există despărțire. Ție ți-e greu, mie mi-e greu. Eu în arest, el îmi dă block și nici măcar nu mi-a răspuns de la soția mea. Păi eu puteam să știu că fratelo nu e fratelo cu mine dacă îl ajungeam în arest. Eu petreceam timp cu el, îi dădeam zile din viața mea împreună cu el și el mă mințea că e fratelul. Și când a fost la prima situație a dispărut, mi-a lăsat soția în stradă practic. Soția mea era la el în față, îi suna la ușă și el nu răspundea. Ăla a fost fratelo cu mine. Iar eu și câteva alte persoane știm cine ne este prietenul.

Ceilalți nu știu. Merg la chefuri, stau, plâng împreună, se țin în brațe. Dar, oh, când eu fi mai rău așa să ne fie, dau cu paharul. Dar când este cu adevărat nevoie de acei oameni, unde sunt?”, a spus Donca la CANCAN SENZAȚIONAL.