Călin Georgescu și-a sunat avocatul imediat ce a fost oprit în trafic. Ce i-ar fi zis să facă

Călin Georgescu, fostul candidat independent la alegerile prezidențiale din 2024, a fost reținut astăzi în trafic, iar evenimentul a avut loc pe fondul unei serii de percheziții desfășurate la nivel național, în mai multe județe.

Acesta este investigat de procurori sub acuzația de implicare în activități ce ar putea pune în pericol ordinea constituțională, cum ar fi instigarea publicului la comportamente ilegale, participarea la formarea unei organizații cu tentă fascistă și falsificarea unor declarații referitoare la finanțarea campaniei sale electorale.

La momentul în care Călin Georgescu a fost oprit de polițiști în capitală, acesta a reacționat rapid și a apelat imediat la serviciile avocatului său, dorind să se asigure că procesul va respecta toate procedurile legale. În discuția telefonică, avocatul l-a sfătuit să coopereze cu autoritățile, recomandându-i să se prezinte voluntar în fața procurorilor pentru a clarifica situația, în condițiile unui mandat de aducere deja emis pe numele său.

Georgescu a fost informat că, potrivit mandatului, trebuie să meargă însoțit de anchetatori la Parchetul General pentru audieri. În acest sens, a fost invitat să semneze mandatul de aducere, iar procedura a decurs conform legii, iar el a respectat solicitarea fără a obiecta. De asemenea, i s-a permis ca șoferul său să îl urmeze cu autoturismul său personal, ceea ce sugerează o abordare destul de calmă din partea autorităților.

În paralel cu această acțiune, surse judiciare au menționat că Georgescu este audiat în calitate de suspect în cadrul anchetei ce vizează, pe lângă acuzațiile deja menționate, și o serie de acte de instigare publică și propagandă extremă. În acest context, ancheta vizează atât posibile infracțiuni de natură politică, cât și o serie de declarații și activități care ar putea duce la subminarea ordinii și securității naționale.

Incidentul a survenit într-un moment în care Călin Georgescu era pe cale să își depună oficial candidatura pentru alegerile prezidențiale din 2024, iar acest fapt nu a trecut neobservat de susținătorii săi. Echipa de comunicare a fostului candidat a emis deja un comunicat pe rețelele de socializare, subliniind că întâmplarea are loc într-un context mult mai larg, în care Georgescu își manifesta intențiile de a intra în competiția pentru funcția de Președinte al României.

Întreaga conversație dintre polițistul care l-a oprit în trafic și Călin Georgescu, potrivit Gândul

Polițist: Puteți să ne filmați nu e niciun fel de problemă.

Georgescu: Filmează, te rog filmează.

Polițist: Este o activitate dispusă, iar noi trebuie să o punem în aplicare.

Georgescu: Sigur, este sigur?

Polițist: Sunteți un cetățean al României și eu trebuie să aplic legea.

Georgescu: Deci, m-a oprit poliția și vrea să mă ducă la Parchet.

Polițist: Eu nu vă opresc privindu-vă vorbind la telefon, dacă dvs l-ați dat pe speacker vă repet încă o dată. Există un mandat de aducere pe numele dvs. emis de către Parchetul de lângă Înalta Curte de Justiție și Casație prin care noi trebuie să îl punem în aplicare de îndată. Atâta tot.

Georgescu: Și unde mergem acum?

Polițist: Parchetul General, Parchetul de lângă Înalta Curte de Justiție și Casație.

Prietenul lui Georgescu: Călin, te duci acolo, că nu o să stai în stradă și nu se întâmplă nimic, fără avocat.

Georgescu: O singură chestie. Aș vrea să merg la o toaletă, se poate?

Polițist: Mergem acolo că ajungem repede.

Georgescu: Am o problemă de sănătate.

Polițist: Sau dacă vreți să ne întoarcem.

Georgescu: Nu, unde am ieșit aicea. Că am o problemă la genunchi. Mă duc la toaletă și mergem. E bine?

Polițist: Haideți să vă înmânez o dată mandatul.

Georgescu: E în regulă!

Polițist: Veți merge cu noi, șoferul poate să meargă în spate fără niciun fel de problemă. Acesta este mandatul dvs. E pentru dvs. îl veți citi. O secundă. Este copia mandatul, vă rog, să îmi scrieți și mie: Am primit un exemplar și semnătura dvs.

Georgescu: Mă scuzați, dar trebuie să contactez …

Polițist: Niciun fel de problemă, contactați dacă simițiti nevoia, nu avem niciun fel de problemă.

Georgescu: Mă scuzați, dar trebuie să merg la toaletă. Putem merge pe jos?

Polițist: Nu, luați loc în mașină.

Șofer: Pot să vin după dvs?

Polițist: Puteți să mergeți după noi, nu ne deranjează, nu avem nicio restricție.

Șofer: În regulă!

Polițist: Îmi scrieți, vă rog, am primit un exemplar și dacă dvs refuzați, e același lucru. Vi s-a comunicat procedura. Am zis să o facem..

Georgescu: Să o facem cum?

Polițist: … ca la carte.

Georgescu: Sunteți siguri că o faceți ca la carte? Dacă era ca la carte nu ajungeam aici.

Polițist: Am mers la școală, domnul Georgescu …

Geogescu: Uitați-vă bine în ochii mei. Ați fost la școală sigur?

Polițist: Sigur am fost la școală.

Georgescu: Unde să scriu?

Polițist: Unde vreți dvs, am primit un exemplar.

Georgescu: Și tre să am și eu unul.

Polițist: Vi l-am dat.

Georgescu: Nu dați să fac eu o poză.

Polițist: Puteți

Georgescu: Gata

Polițist: Vă ajut?

Călin Georgescu a fost oprit în trafic de polițiști. Fostul prezidențiabil a ajuns la Parchetul General pentru audieri. El ar urma să fie audiat în dosarul instrumentat de procurorul Marius Iacob, un dosar care are legătură cu finanțarea campaniei sale electorale de anul trecut, au precizat pentru Gândul surse judiciare. Totodată, Georgescu va fi audiat și în legatură cu asocierea sa cu o organizație cu caracter fascist și colaborarea acestei organizații cu Rusia. Călin Georgescu are calitate de suspect în dosarul în care a fost dus miercuri la Parchetul General, pentru faptele de inițiere a unei organizatii fasciste pentru destrusturarea ordinii constitutionala și finanțare ilegală a campaniei electorale, au spus, pentru Gândul, surse judiciare. Sursele citate au mai precizat că mandatul de aducere este semnat de procuror. Mașina lui Călin Georgescu a fost oprită în trafic în Sectorul 1. Acesta urmează să fie audiat în legatură cu sponsorizarea și susținerea financiară făcută de apropiații săi.

