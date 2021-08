CANCAN.RO are întotdeauna cele mai tari noutăți pentru voi, dar tot noi vă aducem și cele mai tari exclusivități! Emisiunea-concurs „Splash! Vedete la apă” este una dintre cele mai urmărite din România, iar concurenții îi țin pe jar pe cei care îi apreciază și îi susțin, ediție după ediție. Ca de fiecare dată, noi am fost pe fază și am aflat, înaintea tuturor, cine este marele câștigător, cel care a dat toate calculele peste cap!

Emisiunea-concurs „Splash! Vedete la apă”, de la Antena 1, ține în fața televizorului sute de mii de români, care urmăresc cu sufletul la gură performanțele preferaților lor.

Marele câștigător a dat planurile tuturor peste cap

Marele câștigător a dat planurile tuturor peste cap

Marele câștigător al emisiunii-concurs este nimeni altul decât Cristi Pulhac. De asemenea, printre laureații marii finale s-au numărat Fakirul de la Periș, dar și Emy Alupei, concurenta promovată masiv de Smiley.

Nu vă mai ținem în suspans și vă spunem doar atât: marele câștigător al emisiunii-concurs este nimeni altul decât Cristi Pulhac. De asemenea, printre laureații marii finale s-au numărat Fakirul de la Periș, dar și Emy Alupei, concurenta promovată masiv de Smiley.

Lăsăm să fie o surpriză concurenții care au mai participat în finală, însă suntem convinși că cele trei nume v-au satisfăcut pe deplin curiozitatea.

Gabriela Cristea, în lacrimi la „Splash! Vedete la apă”

Printre vedetele care s-au aventurat în marea competiție la apă se numără și Gabriela Cristea. Soția lui Tavi Clonda a trecut prin momente dificile și a rămas cu lacrimi în ochi, în fața telespectatorilor, după ce nu a reușit să ducă la bun sfârșit una dintre probe.

Deși a fost încurajată de soțul ei, Tavi Clonda, dar şi de micuțele ei fetițe, prezentatoarea de televiziune nu a putut să sară de la înălțime direct în apă. Vedeta s-a ambiţionat şi a vrut să sară de la trei metri, însă, în ultima clipă, a renunţat.

”Vreau să urc până la trei și să văd ce și cum. E o piatră de încercare. E foarte complicat pentru mine, am fobii cu apa”, a spus Gabriela Cristea, înainte de prima încercare.

Gabriela Cristea a abandonat proba şi a părăsit zona de trambuline cu ochii în lacrimi, chiar dacă susţinătorii săi au încurajat-o până în ultimul moment.

”Nu pot. Din păcate, sper să nu vă dezamăgesc, dar nu pot. Am încercat, m-am și gândit de unde apare această problemă, dar nu știu de unde”, a mărturisit soția lui Tavi Clonda.

Mai mult decât atât, Clara şi Iulia Albu au încercat să o motiveze pe vedetă şi să o facă să se răzgândească.

”Trebuie să ai foarte multă încredere în tine, totul pleacă de la cap, dar sigur o vei face, cu răbdare”, i-a spus Clara.

”Eu mi-aș fi dorit să sari pentru toate mamele care uită de ele și care nu mai au curajul să se surprindă pe ele însele”, a transmis şi Iulia Albu.

Câți bani primesc Andreea Antonescu și Margherita din Clejani, în cadrul emisiunii

Producătorii emisiunii de la Antena1 nu s-au uitat la bani atunci când a venit vorba de prezența unor nume grele din lumea showbiz-ului.

Astfel, potrivit informaţiilor oferite de fanatik.ro, unul dintre criteriile de care conducerea emisiunii ţine cont atunci când vine vorba de „salariu” este popularitatea de care vedeta respectivă se bucură.

Spre exemplu, Andreea Antonescu, una dintre cele mai iubite artiste de la noi din țară, încasează pentru fiecare ediție nu mai puțin de 1.300 de euro. Lângă artistă se situează şi Otilia Bilionera, ea primind 1.200 de euro pentru fiecare ediție, la fel ca Elena Ionescu.

Se pare însă că, deşi a leşinat de frică în momentul în care trebuia să sară, Margherita de la Clejani ar fi bine plătită. Mai exact, bruneta ar încasa peste 1.100 de euro.