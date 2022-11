Câștigătorul marelui premiu de la LOTO, de aproape patru milioane de euro, se teme. Nu recunoaște că este norocosul care a dat lovitura și, implicit, nici nu a fost la Loteria Română, pentru a-și revendica biletul. Însă fiul său oferă detaliile, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Proaspătul milionar avea să ajungă în Capitală pe 8 noiembrie, unde intra în posesia uriașului report, apoi se retrăgea, alături de un bărbat și o femeie, la Sun Plaza, pentru a-și potoli foamea, potrivit Gândul, care v-a prezentat detalii și imagini în exclusivitate. Apoi, cei trei ajungeau acasă, iar câștigătorul premiului de la Loterie împărțea mâncare de la fast-food copiilor și vecinilor.

Câștigătorul la LOTO nu recunoaște, fiul îl dă de gol

Reporterul CANCAN.RO a stat de vorbă cu norocosul de la LOTO 6/49, chiar la el acasă, dar bărbatul de 48 de ani, de teamă, nu a recunoscut că este câștigătorul marelui premiu și se ascunde. Fostul pădurar, acum parchetar, a fost scurt în declarații și a preferat să nu comenteze mai nimic. A negat și că a fost la sediul Loteriei pentru a ridica marele câștig.

În discuție a intervenit, însă, fiul său. Care a lăsat de înțeles că tatăl lui a este câștigătorul reportului de 3,9 milioane de euro. „Noi nu suntem oameni cu bani, nu suntem obișnuiți cu banii”, a spus el. ”Tatăl meu e bolnav, are piciorul tăiat, da, are degetul tăiat… Avem datorii, am avut un contabil mincinos, n-a făcut actele cum trebuie. Și avem datorii de trei miliarde și ceva. Ne e și frică… Cine știe la ce se ajunge”, a completat tânărul.

Ce spune Loteria Română

Loteria Română a dat un comunicat la scurt timp după ce câștigătorul își revendica premiul cel mare.

„În cursul zilei de astăzi, 8 noiembrie, s-a prezentat la sediul central al Loteriei Române câștigătorul premiului de categoria I în valoare de 19.198.843,92 de lei (peste 3,9 milioane de euro), obținut la tragerea Loto 6/49 din 3 noiembrie. Câștigătorul are 48 de ani și ne-a declarat că joacă constant la Loto 6/49, de peste 10 ani. Întotdeauna a jucat trei variante simple, iar numerele care i-au purtat noroc au fost alese la întâmplare, fără nicio semnificație personală.

Jucătorul a aflat că este marele câștigător în cursul zilei de luni, 7 noiembrie, când a mers într-o agenție loto pentru a verifică biletul. Ne-a declarat că primul gând a fost acela de a-și ajuta familia.

Câștigătorul este cel de-al cincilea jucător care a devenit milionar în acest an. La Loto 6/49 s-au înregistrat trei câștiguri de categoria I, iar la Joker două câștiguri de categoria I. Câștigătorul nu a dorit să-și facă publică identitatea”, se arată în comunicatul Loteriei Române.

