CANCAN.RO continuă seria dezvăluirilor despre ultimul câștigător la LOTO. Bărbatul, care are 48 de ani și locuiește într-o comună aflată la aproximativ 45 de km de București, este un om liniștit, iar vecinii au numai cuvinte de laudă despre el. Cârciuma nu-l atrage, iar viciul păcănelelor îi este necunoscut.

Viața norocosului de la LOTO se va schimba radical, grație premiului uriaș câștigat de el pe o variantă simplă, peste 19 milioane de lei, echivalentul a aproximativ patru milioane de euro.

Câștigătorul de la loto are probleme de sănătate

După ce a aflat că el este fericitul câștigător, bărbatul a ajuns, pe 8 noiembrie, în București și și-a revendicat, la Loteria Română, impresionantul câștig. După aia, avea să meargă la Mall Sun Plaza, din Berceni, unde a luat masa (Vezi AICI detaliile și imaginile). Iar apoi a ”tras” la McDonald’s, pentru a le lua apropiaților de mâncare.

A revenit, în aceeași zi, în satul lui. Vecinii îl știu foarte bine și au numai cuvinte de laudă la adresa lui. Câștigătorul de la LOTO nu este înstărit, ba chiar ar avea unele probleme. ”Avem datorii, am avut un contabil mincinos, n-a făcut actele cum trebuie. Și avem datorii de trei miliarde și ceva”, spune, pentru CANCAN.RO, cel care ar fi fiul lui.



Și probleme de sănătate are câștigătorul: ”Tatăl meu e bolnav, are piciorul tăiat, da, are degetul tăiat…”

”Nu vine pe la cârciumă, e om liniștit!”

Este, în schimb, un om de nota zece. Asta spun vecinii despre el.

”E un om normal, se ocupă cu pădurile. E parchetar, nu a avut loc de pădurar și e parchetar. Nu vine pe la cârciumă, e om liniștit.”

”E un om bun, e muncitor. E respectat în comună, toată lumea îl cunoaște. E parchetar, nu e pădurar. Cumpără o parcelă de pădure și se ocupă de ea, pentru lemne.”

”El nu vine să joace nici la păcănele, nici la pariuri sportive. Îl știu de om cuminte.”

Câștigătorul la LOTO locuiește într-o casă modestă, însă bine îngrijită, unde stau mai multe familii.

