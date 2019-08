Crimele care au îngrozit România sunt învăluite și acum în mister. Monstrul din Caracal ar fi acționat asemeni altor criminali care au ucis cu mult sadism personalități marcante. Cei doi ucigași ai lui Ioan Luchian Mihalea, amândoi dintr-o comună vecină cu locul ororilor din Caracal, au fost, inițial, condamnați pe viață la închisoare. Acum sunt liberi, după ce judecătorii de la Găești și Craiova i-au eliberat pentru bună purtare. Și asasinul cântăreței Mihaela Runceanu, cel care a ucis-o pe artistă cu sânge rece apoi i-a incendiat garsoniera, este tot liber. Ambele crime au lansat multe semne de întrebare și suspiciuni conform cărora ar fi vorba de asasinate la comandă. CANCAN.RO, emisiune difuzată de România TV, a dezvoltat subiectul. (VEZI ȘI: Cum arată mormântul lui Ioan Luchian Mihalea la 24 de ani de la moartea acestuia! Mesajul înscripţionat pe cruce îţi dă fiori)

De-a lungul deceniilor, în România au fost crime care au semănat teroare în rândul copiilor, femeilor, dar și al bărbaților. Strigătele de ajutor ale victimelor n-au fost auzite, în unele cazuri, însă, mai nou, nici apelurile disperate nu sunt tratate cu seriozitate și promptitudine. Cazul revoltător de la Caracal în care cel puțin două fete ar fi fost răpite, sechestrate, violate, ucise cu sânge rece și incendiate, are multe elemente comune cu alte crime celebre.

Atac sălbatic în casa lui Ioan Luchian Mihalea

Ioan Luchian Mihalea, dirijor, compozitor și realizator TV, dar și fondatorul grupului Mini Song, a fost ucis cu cruzime în propriul apartament, de Nelu Florian Gavrilă, un prieten despre care se presupune că i-ar fi fost și iubit, ajutat însă și de un amic. Se întâmpla în noiembrie 1993, pe când artistul avea doar 42 ani. Mihalea se căsătorise cu doar trei ani în urmă și devenise tatăl unui băiețel. Știind că e singur în apartamentul din Drumul Taberei, călăul l-a anunțat pe artist că-i face o vizită. Mihalea s-a trezit, însă, la ușă cu încă un individ, Ionel Păun, coleg de serviciu la Metrorex cu Gavrilă. (NU RATA: Dezvaluiri socante din celula odiosului criminal al lui Luchian Mihalea)

N-au venit cu mâna goală, ci cu un ciocan de lipit artizanal și un corp contondent în genul celor denumite ”box”. Sunt obiectele cu care s-au năpustit asupra lui Mihalea provocându-i o moarte violentă prin lovituri aplicate cu sălbăticie. După ce l-au lăsat fără suflare, cei doi l-au și sugrumat pe Mihalea cu un cablu. A fost cea mai violentă crimă ale acelor vremuri, scopul criminalilor fiind jefuirea artistului. Cei doi au plecat din apartament cu mai multe aparate electronice, bijuterii, haine și o sumă considerabilă de bani.

Făptașii, găsiți după 44 de zile

44 de zile le-au luat atunci anchetatorilor să-i depisteze pe făptași, iar la acele vremuri, în presă, s-a stârnit un adevărat scandal speculându-se faptul că polițiștii i-au inventat pe cei doi criminali ca să-l ascundă pe adevăratul vinovat, fiind vorba de o vedetă sau chiar un om politic. Criminalii aveau doar 20 ani și proveneau dintr-o comună de lângă Craiova. Pentru faptele extrem de grave au fost condamnați la închisoare pe viață. În urmă cu patru ani, însă, după 21 de ani petrecuți în spatele gratiilor, Judecătoria din Găești i-a redat libertatea criminalului Nelu Florian Gavrilă.

Acesta mai ceruse eliberarea condiționată pentru bună purtare și a reușit, într-un final, să-i convingă pe judecători că s-a reabilitat. Un an mai târziu, CANCAN.RO, emisiune difuzată de România TV, a aflat că și cel de-al doilea criminal a fost eliberat în mare secret. Judecătoria Craiova a decis să-l lase în libertate și pe Ionel Păun, deși cererile acestuia de eliberare au fost respinse în repetate rânduri pentru că nu demonstrase în cei 21 de ani de pușcărie că s-ar fi reabilitat. Teoriile din cartea scrisă de Dan Silviu Boerescu – ”Ioan Luchian Mihalea și iubirile lui secrete” arată că unii au interpretat eliberarea celor doi condamnați drept o recunoaștere tacită a unei grave erori judiciare, confirmând astfel teoria conspirației care spunea că adevăratul făptaș ar fi fost cu totul altcineva. La aflarea veștii că cei doi condamnați pe viață sunt în libertate, soția artistului s-a arătat dezarmată în fața deciziei judecătorilor.

Mihaela Runceanu, omorâtă cu cruzime și incendiată

1 noiembrie 1989. Într-o garsonieră de la parterul unui bloc de pe Bulevardul Mihai Bravu, Mihaela Runceanu, una dintre cele mai apreciate cântărețe ale acelor vremuri, era omorâtă cu cruzime și incendiată. Avea doar 35 ani, dar parcă își prevestea moartea spunându-le apropiaților că e vârsta la care ea va muri și spera că nu se va întâmpla în chinuri. Chiar și-n versurile melodiilor ei își prevestea destinul tragic. (CITEȘTE AICI: Garsoniera blestemata a Mihaelei Runceanu)

Daniel Ștefănescu, o cunoștință, i-a făcut cântăreței o vizită sub pretextul că-i aduce casete cu filme noi. Ce s-a întâmplat mai departe pare desprins din filmele de groază, își amintesc anchetatorii: ”A fost premeditată crima? Da, clar! Atunci, pe loc, i-a venit ideea. În momentul în care el a venit cu casetele, ea i-a zis «Lasă-le și du-te!», «Nu te supăra, Mihaela, lasă-mă să văd și eu casetele că sunt casete bune, nu sunt ale mele, trebuie să le duc mâine înapoi», «Bine, bine, hai…». Între timp, Mihaela s-a mai certat cu chiriașa și atunci i-a încolțit lui ideea: «Taci c-o pun. Astea s-au certat și eu scap». S-a convins că este moartă și a găsit benzină, atunci i-a încolțit ideea”.

În urma unor certuri aprinse, Mihaela și-a dat afară chiriașa, rămânând în garsonieră doar cu Ștefănescu. Artista și-a făcut o baie, timp în care musafirul nu s-a dezlipit de televizor. Ulterior, Mihaela a adormit pe patul din cameră, timp în care Daniel Ștefănescu a început să care la mașină bunurile de valoare. Când artista s-a trezită de la zgomotele produse în casă, acesta s-a năpustit asupra ei și a sugrumat-o cu sălbăticie, după care și-a văzut mai departe de plan, cărând în continuare bunurile din casă. Văzând că artista încă mișca, Ștefănescu a smuls cablul telefonului și a repetat manevra cu multă sălbăticie. A vărsat apoi o canistră cu benzină prin cameră, a incendiat tot și a plecat.

”Incendiul era localizat, se stinsese. Totul era negru ca într-o peșteră, a trebuit să folosim lanterne pentru că becurile s-au spart din cauza temperaturii. Televizorul era contorsionat, întrerupătoarele din plastic erau curse pe perete și alte lucruri de pe acolo, topite. Cadavrul, pe pat, acoperit, 60-70 la sută, ars parțial, plapuma și fața cadavrului. Ne-am dat seama că încă mirosea a benzină, eu am ajuns acolo la 40-50 de minute”, a mai spus unul dintre anchetatori.

Autorul crimei a fost identificat în mai puțin de 48 de ore

Autorul oribilei crime a fost identificat în mai puțin de 48 ore. Îi furase toate bunurile, de la obiecte electronice scumpe până la pantofi rupți și-un pachet cu carne. Criminalul avea 21 de ani când și-a primit pedeapsa, 25 de ani de pușcărie. În 2004, a fost eliberat din eroare, pe baza unei grațieri acordate de fostul preşedinte Ion Iliescu. A fost reîncarcerat și a mai petrecut doar 16 luni în detenție, după care a fost eliberat pentru bună purtare. În total, a plătit cu 17 ani de închisoare pentru uciderea celebrei artiste. După eliberare, și-a susținut nevinovăția prin emisiunile TV.

”Este vorba de cuvântul procuraturii contra cuvântului meu. Acolo am fost eu și Mihaela. S-a întamplat și nu s-a întâmplat ceva. Procurorul a zis că eu am făcut ceva. Lumea uită că poate e nevoie de mult mai mult decât niște probe care se pot fabrica. Ar însemna să te lupți cu statul. Stimate domn, am stat doi ani închis acolo fiindcă m-am luptat cu statul, doi ani în plus. Pe lângă 15, nevinovat, și am spus da, pentru a proteja pe cineva drag”, spunea Daniel Ștefănescu, în urmă cu câțiva ani.

S-a vehiculat că Mihaela Runceanu a fost eliminată de Securitate. Părinții regretatei artiste sunt de părere că a fost comandată asasinarea fiicei lor. Iar cei mai periculoși criminali sunt liberi. Chiar și monstrul de la Caracal ar putea scăpa după 20 ani de pușcărie. Timp în care durerea părinților celor două fete nu va fi alinată de nimeni și de nimic. (NU RATA: ”Casa groazei” a lui Gheorghe Dincă din Caracal, printre cele mai înfricoșătoare atracții turistice din lume)

