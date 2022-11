Nu mai există cale de împăcare! Florentin Petre (46 de ani), unul dintre cei mai mari fotbaliști din istoria lui Dinamo, și soția lui, Margarita Peychinska, fostă Miss Playboy Bulgaria 2002, au ajuns la cuțite și vor divorța. Într-un interviu în exclusivitate pentru CANCAN.RO, sexy-bruneta l-a „pulverizat” pe componentul „Generației de Aur” pe care l-a acuzat, pentru prima dată în spațiul public, de infidelitate. Mărturiile bulgăroaicei sunt înfiorătoare!

Pe 7 iunie 2013, Florentin Petre s-a căsătorit cu Margarita Peychinska, după aproape cinci ani de relație. Fostul mijlocaș a cunoscut-o pe bulgăroaică, ex-vedetă „Playboy” în țara natală, pe vremea când evolua la ȚSKA Sofia. Aceasta l-a „vrăjit”, pur și simplu, pe cel poreclit Piticul, care, în 2008, a divorțat de partenera de viață, Cătălina, pentru a-și oficializa legătura cu sexy-bruneta. Între timp, cei doi au devenit părinții unui băiețel, Andrei, acum în vârstă de 8 ani.

Însă, în ultimele luni, în cuplu s-a instalat o răceală. Cei doi au ajuns în pragul divorțului, de vină fiind, potrivit bulgăroaicei, atitudinea ex-mijlocașului lui Dinamo față de ea și față de copilul pe care îl au împreună. Pe 15 septembrie, CANCAN.RO a informat că motivul rupturii ar fi infidelitatea lui Florentin Petre (DETALII AICI).

„Vorbiți cu el referitor la acest aspect!”, ne-a declarat bulgăroaica, în urmă cu două luni.

„Mă doare sufletul și acum! Am găsit desfășurătorul de la telefon”

Margarita Peychinska, însă, nu a mai rezistat și, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, a lansat acuzații dure la adresa lui Florentin Petre. Potrivit mărturiilor sexy-brunetei, fostul fotbalist ar fi înșelat-o în repetate rânduri, infidelitatea lui începând cu mulți ani în urmă, încă dinainte ca fosta vedetă „PlayBoy” să devină mămică.

„Mă doare sufletul și acum… În momentul în care eu nășteam, mă refer la minutul în care îl aduceam pe lume pe Andrei, el vorbea la telefon cu amanta pe care o avea atunci. Nu e vorba de zi, de oră, am găsit desfășurătorul de la telefon în perioada aia. Deci în minutul acela, când eu nășteam!”, ne-a declarat bulgăroaica.

„Amanta era sora unui coleg al fiului său”

Și mai tulburător este, însă, și cine era presupusa reprezentantă a sexului frumos cu care Florentin Petre o „traducea” pe Margarita Peychinska.

„Vorbea cu amanta care era sora unui coleg al lui Patrick (n.r. băiatul cel mare al lui Florentin Petre din prima căsătorie). Nici nu știu dacă avea 18 ani atunci fata aia! Atunci am vrut să plec. A fost, probabil, cea mai mare greșeală a mea că nu am plecat”, a dezvăluit fostul model pentru CANCAN.RO.

„Și-a bătut joc de mine 16 ani. Am ajuns la 44 de kilograme”

În prezent, între Margarita Peychinska și Florentin Petre nu mai există cale de împăcare. De fapt, ambii sunt dispuși să divorțeze și să-și vadă fiecare de propria viață.

„Acest om și-a bătut joc de mine 16 ani, de când suntem împreună, nu s-a oprit niciodată. La cât am suferit, mă crezi că am ajuns la 44 de kilograme? Mi-a zis că el vrea să fie fericit. I-am spus că fericirea nu se clădește pe nefericirea altuia. Și el îmi zice: ‘păi ce? Suferi doar tu, important este să fiu eu fericit’. Cu siguranță vom divorța! Cale de întoarcere nu mai există. Nici el nu vrea, nici eu nu pot să dau înapoi. Nu mă așteptam vreodată să se comporte în acest hal cu mine. A ajuns totul foarte urât între noi. Am ajuns dușmani. Mi-a spus că dacă vorbesc cu voi, a doua zi mergem la notar să semnăm divorțul. I-am spus că semnez doar dacă îmi convine și mie. Și atunci mi-a zis că mă va chema judecătorul!”, ne-a mai declarat bulgăroaica.