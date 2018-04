Te căsătorești în 2020, dar nu ai stabilit încă data? S-ar putea să fie nevoie să o faci, pentru a-ți asigura întâietatea în privința alegerii restaurantului. Este important de știut că nunta poate fi organizată doar în anumite perioade ale anului, deoarece cununia religioasă nu se oficiază în post sau în unele zi de sărbătoare. Iată când nu se fac nunți în 2020, ca să știi dinainte ce planuri îți vei face.

Pentru a știi când nu se fac nunți în 2020, consultă calendarul de mai jos. Vezi posturile și sărbătorile în care nu se oficiază cununia religioasă, pentru a ști cum și când să-ți organizezi nunta.

Când nu se fac nunți în 2020

În toate zilele de post de peste an

În zilele Praznicelor imparatesti și în ajunul acestora

În saptamana lăsatului sec de carne (23 februarie – 29 februarie)

În Postul Sfintelor Paști (01 martie – 19 aprilie)

În Săptămâna Luminată (20 aprilie – 26 aprilie)

În Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel (15 iunie – 28 iunie)

În Postul Adormirii Maicii Domnului (1 august – 15 august)

În postul Nașterii Domnului (14 noiembrie – 24 decembrie)

În perioada de la Crăciun până la Bobotează (25 decembrie – 6 ianuarie)

Zile de post si posturi – Calendar Creștin Ortodox 2020

Miercurile și vinerile de peste an, în afara celor cu dezlegare, însemnate cu harți

Ajunul Bobotezei (5 ianuarie)

Taierea Capului Sfantului Ioan Botezatorul (29 august)

Inaltarea Sfintei Cruci (14 septembrie)

Postul Sfintelor Pasti (02 martie – 18 aprilie)

Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel (15 iunie – 28 iunie)

Postul Adormirii Maicii Domnului (1 august – 14 august)

Postul Nasterii Domnului (14 noiembrie – 24 decembri)

De ce nu se fac nunți în post

Există câteva explicaţii simple ale preoţilor la întrebarea de ce nu se fac nunţi în Post. Preoţii spun că atunci când refuză să facă cununii în perioada de post se izbesc de multe ori de o neînţelegere totală din partea celor care vor să se căsătorească. Potrivit preoţilor, nu se pot săvârşi nunţi în post pentru că această perioadă de postire se referă, atât la postirea sufletească cât şi la cea trupească, iar postirea trupească nu are în vedere numai abţinerea de la anumite mâncăruri şi băuturi într-o anumită perioadă, ci şi la abstinenţa conjugală a soţilor.

Chiar dacă Sfântul Apostol Pavel spune că „nunta este cinstitită întru toate şi patul nespurcat”, abstinenţa soţilor în perioada postului are în vedere pregătirea acestora pentru împărtăşire, iar pentru primirea acesteia e nevoie de pregătire trupească prin înfrânare conjugală.

Ce ai nevoie la biserică, pentru oficierea cununiei

certificatul de căsătorie civilă al mirilor – sunt necesare date din acest certificat pentru a fi trecute în Registrul parohial și în Certificatul de Cununie

două lumânări de ceară curată

verighetele

vin și pișcoturi pentru binecuvântarea mirilor

Cum intră mirii în biserică

Pentru tinerii însurăței, care nu știu aceste detalii, iată cum se intră în biserică, la cununia civilă. Ordinea este aceasta: nașul – alături de mireasă, iar nașa – alături de mire. După aceștia, vor intra părinții mirilor, apoi ceilalti invitați.

Ce este taina cununiei

Cununia este Taina în care, unui bărbat și unei femei ce se unesc liber în casatorie, li se dă prin preot harul Sfantului Duh. Cei doi devin prin această Taină un singur trup. Căsătoria ca legătura pe viață între un barbat și o femeie, se întemeiază pe faptul că numai împreună alcătuiesc umanitatea completă. Cei care urmează să se căsătoreasacă trebuie să dovedească preotului că au botez valid și ca au îndeplinit condițiile încheierea căsătoriei civile, scrie crestinortodox.ro.

Ce trebuie să facă însurățeii în a opta zi de la Cununie

In a opta zi de la Cununie, tinerii vin la Biserica impreuna cu nasii si cu lumanarile de la Cununie. Preotul le citeste in pronaos molitfa. Este momentul in care preotul se roaga lui Dumnezeu ca tinerii sa se impartaseasca cu Sfintele Taine si sa ramana in unire unul cu celalalt.

Rugăciunea pe care o rostește preotul în timpul moliftei

„Doamne, Dumnezeul nostru, Care ai binecuvantat cununa anului si ai inmultit fapturile Tale, binecuvanteaza si pe robii Tai acestia (N), pe care, cu alegerea Ta, ai binevoit a-i insoti unul cu altul. Trimite-le lor pe ingerul Tau cel pazitor, ca sa-i pazeasca de orice ratacire pana la sfarsit. Invredniceste-i a intra in sfanta biserica Ta si a se impartasi cu Sfintele Tale Taine, ca totdeauna sa slaveasca Preasfant numele Tau, al Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, acum si pururea si in vecii vecilor”.

„Intr-o unire au ajuns robii Tai, prin binecuvantarea Ta, Doamne, invrednicindu-se a primi Sfanta Taina a Cununiei prin rugaciunile preotilor Tai. Da Doamne, ca robul Tau (se rosteste numele mirelui N), sa fie cap sotiei sale, precum si roaba Ta (N), sa fie plecata barbatului sau, ca prin aceasta sa ramana nezdruncinata unirea lor pana la sfarsit, si Tie slava sa inalte, Tatalui si Fiului si Sfantului Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin”. După citirea molitfei, nașii și mirii sărută icoane din biserica. Fii pregătit pentru tradițiile și obiceiurile de nuntă și află din timp când nu se fac nunți în 2020.

