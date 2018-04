Dacă ți-ai planificat nunta pentru anul viitor, atunci trebuie să afli când nu se fac nunți în 2019, ce spun preoții și care sunt superstițiile legate de acest obicei. Cancan.ro îți prezintă calendarul sărbătorilor de anul viitor, care sunt posturile și sărbătorile importante și când nu se fac nunți în 2019.

În zilele noastre, cuplurile care își plănuiesc nunta, în special cununia religioasă, trebuie să știe perioadele în care nu se fac nunți, pentru a-și rezerva restaurantul și pentru a invita prietenii la marele eveniment.

Când nu se fac nunți în 2019

În toate zilele de post de peste an;

În zilele Praznicelor Împărătești și în ajunul acestora;

În săptămâna lăsatului sec de carne ( 3 – 9 martie);

În Postul Sfintelor Paști (10 martie – 28 aprilie);

În Săptămâna Luminată (29 aprilie – 5 mai);

În Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel (24 – 28 iunie);

În Postul Adormirii Maicii Domnului (1 – 15 august);

În Postul Nașterii Domnului (14 noiembrie – 24 decembrie);

În perioada de la Crăciun până la Boboteaza (25 decembrie – 6 ianuarie).

Zile de post și posturi în 2019, potrivit calendarului creștin ortodox

Miercurile si vinerile de peste an, afara de cele cu dezlegare, insemnate cu harti

Ajunul Bobotezei (5 ianuarie)

Taierea Capului Sfantului Ioan Botezatorul (29 august)

Înălțarea Sfintei Cruci (14 septembrie)

Postul Sfintelor Paști (11 martie – 27 aprilie)

Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel (24 iunie – 28 iunie)

Postul Adormirii Maicii Domnului (1 august – 14 august)

Postul Nașterii Domnului (14 noiembrie – 24 decembrie)

De ce nu se fac nunți în post

Cununia religioasă nu poate fi oficiată în perioada posturilor pentru că această perioadă se referă nu doar la abstinenţă sufletească, ci şi la abstinenţă trupească, este, pe scurt, explicaţia preoţilor. Există, însă, şi excepţii. Postirea trupească nu are în vedere numai abţinerea de la anumite mâncăruri şi băuturi într-o anumită perioadă, ci şi la abstinenţa conjugală a soţilor, spun preoţii citaţi de ziarul Lumina, publicaţie a Patriarhiei Române. Preoţii mai spun că, deşi Sfântul Apostol Pavel spune că „nunta este cinstită întru toate şi patul nespurcat” (Evrei 12, 4), abstinenţa soţilor în perioada postului are în vedere pregătirea lor pentru împărtăşirea cu Sfintele Taine chiar în ziua Praznicului, or, pentru primirea Sfintei Împărtăşanii, este necesară pregătirea trupească prin înfrânarea conjugală.

De asemenea, cei care se întreabă de ce nu se fac nunţi în post trebuie să mai ştie că preoţii au în vedere şi faptul că „întotdeauna după slujba Tainei Nunţii este urmată de petreceri” şi nu ne putem imagina o nuntă cu mâncare de post. Mai mult, atmosfera exuberantă a nunţii este în totală contradicţie cu atmosfera de sobrietate ce carcaterizează perioada postului. De aceea, dacă vrei să-ți planifici nunta pentru anul viitor, trebuie să știi când nu se fac nunți în 2019.

