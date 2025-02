Când și de ce a înșelat-o Culiță Sterp pe Carmen de la Sălciua, de fapt. Artistul a recunoscut public: ”Nu mă ascund!”

De ce și când a înșelat-o Culiță Sterp pe Carmen de la Sălciua, de fapt? Artistul nu s-a ascuns și a recunoscut public totul! Vedeta a făcut un gest care nu i-a picat prea bine artistului. Vă prezentăm cele mai noi declarații!

Culiță Sterp a vorbit deschis despre un subiect sensibil din trecutul său, mai exact despre infidelitatea din mariajul pe care l-a avut alături de Carmen de la Sălciua. Artistul a recunoscut că a greșit, dar a explicat și contextul tensionat în care s-a produs ruptura dintre el și fosta soție.

„De ce înșală un bărbat? Probabil că nu găsește acasă ce caută, nici nu mai știu de ce am făcut chestia asta atunci. Cert este că am greșit, nici nu mă ascund și nu încerc să denaturez, așa am fost, are dreptate, am făcut chestia asta, dar noi având discuții și certându-ne foarte mult în ultimul timp, așa se întâmplă în unele relații. Ea a mai făcut o chestie care nu mi-a plăcut mie”, a mărturisit Culiță Sterp în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Culiță Sterp a dat de înțeles și că fosta lui parteneră ar fi avut un comportament care l-a afectat, dezvăluind că începuse să vorbească cu un prieten apropiat de-al său. Cei doi s-au căsătorit în 2017, dar la un an distanță relația lor s-a destrămat. Chiar dacă au încercat o împăcare, în 2019 au decis să meargă pe drumuri separate în viață. Cântărețul a mărturisit că relația lor era deja marcată de certuri frecvente, iar acest lucru a dus la înrăutățirea lucrurilor.

„A început să vorbească cu un prieten de-al meu, noi eram cam în ultima fază a relației, în ultimele luni, ea vorbea cu un prieten, eu având parolele ei de la telefon am văzut că ceva scârțâie. Am început și eu și cam asta a fost treabă. Ulterior ne-am despărțit, după ne-am împăcat, am încercat să mai formăm un cuplu, să ne acceptăm așa cum suntem. Consider că am greșit că am făcut chestia asta, dar am fost oarecum mânat de anumite discuții dintre noi, de anumite probleme pe care le aveam atunci”, a adăugat artistul.