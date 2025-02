Probleme de sănătate pentru Daniela Iliescu, pe suta de metri cu sarcina: „N-am pățit niciodată chiar așa”

Daniela Iliescu traversează o perioadă dificilă din cauza unor probleme de sănătate apărute în ultimul trimestru de sarcină. Soția lui Culiță Sterp, însărcinată cu al doilea copil, se confruntă cu dureri severe la picior, care i-au afectat mobilitatea și i-au dat programul zilnic peste cap.

De-a lungul sarcinii, Daniela Iliescu a avut parte de o evoluție general bună, însă durerile recente au fost mai intense decât cele cu care se confruntase anterior. Restricțiile privind administrarea medicamentelor în această perioadă îngreunează gestionarea simptomelor, singurele soluții rămase fiind odihna și răbdarea.

Din cauza stării sale de sănătate, Daniela Iliescu a fost nevoită să-și schimbe planurile. Inițial își propusese să meargă la cumpărături, însă durerile au fost atât de mari încât a fost nevoită să rămână în pat o zi întreagă.

Problemele de sănătate au impactat semnificativ rutina zilnică a Danielei, obligând-o să-și limiteze activitățile. Disconfortul resimțit a fost atât de mare încât i-a afectat somnul și i-a redus capacitatea de mișcare. Cu toate acestea, viitoarea mămică încearcă să își mențină o atitudine pozitivă și să se concentreze pe pregătirile pentru venirea pe lume a fetiței sale.

„Hai să vă povestesc și realitatea ultimelor 2 zile

Planul pe azi era să merg la Ikea, dar din păcate nu se poate A De 2 zile am o durere de picior destul de rea, de fapt chiar rea ca nu pot merge bine. Acum 2 nopți n-am dormit deloc, știți ca în sarcină nu ai voie medicamente, doar paracetamol care nu prea ajută cu poliartrita.

Până acum a fost ok, am avut dureri moderate, dar asta m-a dat peste cap. Aşa ca ieri am stat toată ziua la pat, azi m-am mutat în living ca m-a mai lăsat puțin, dar de mers tot greu merg. N-am păţit niciodată chiar așa, dar cine știe, probabil și de la sarcină. Mai e un medicament permis, dar nu 100% sigur, așa ca mă tratez cu „răbdare”

Dar în concluzie sunt bine, pozitivă, mai fac haz de necaz ca na, nu se poate numai bine. ”, a transmis Daniela pe Instagram.