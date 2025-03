Candidează sau nu Cristela Georgescu la alegerile prezidențiale? Pe cine ar urma să desemneze Călin Georgescu

Va candida sau nu Cristela Georgescu la alegerile prezidențiale? Pe cine ar desemna Călin Georgescu, de fapt? Vă prezentăm discuția dintre Sorin Constantinescu și Dan Diaconescu! Afaceristul și fostul patron OTV au vorbit despre viitoarele alegeri România. Emisiunea poate fi urmărită AICI.

Sorin Constantinescu: Candidatul va fi cel pe care îl va desena Georgescu. Deci eu sper ca Dumnezeu să-l lumineze pe Georgescu și să-l propună pe Simion candidat, pentru că este singurul care îi va bate pe toți (…) Deci singurul care are șanse în fața lor este Simeon. Oricare candidat l-ar numi Georgescu în afară lui Simion va pierde 100%.

Dan Diaconescu: Cu condiția să fie sprijinit de Călin Georgescu, că altfel Simion va lua locul 3.

Sorin Constantinescu: Candidatul va fi desemnat de Călin Georgescu. Simion este cel mai mare susținător al lui Călin Georgescu. Asta am spus. Că dacă iese Călin Georgescu și îi spune: „Simion, tu te duci în locul meu”. Simion a și spus: „Domnule, nu vreau să candidez. Nu, eu îl susțin pe Călin Georgescu. Nu am adunat nicio semnătură până acum”. (…) „Doar dacă Călin Georgescu nu va mai putea candida, va fi oprit de sistemul ăsta nenorocit, dânsul va desemna un alt candidat pe care îl voi susține”. (…)

Dacă Dumnezeu îI luminează mintea lui Georgescu și îl desemnează pe Simion, Simion va câștiga sigur.

Dan Diaconescu: Bun, dar hai să vedem ce alte soluții ar fi. S-a vehiculat pe piață Dan Dungaciu astăzi. Cum vi se pare?

Sorin Constantinescu: Este, cred că, aruncată chestia asta de sistem. Nu este de Georgescu, dar de ceva ca să bage râcă între suveraniști.

Citește și: Teorie năucitoare despre boala Cristelei Georgescu! Cristian Sima, dezvăluiri incendiare la Dan Diaconescu Direct

Cristela Georgescu candidează la alegerile prezidențiale?

Sorin Constantinescu este de părere că soția lui Călin Georgescu nu s-ar potrivi pentru funcția de președinte al României. Ba chiar mai mult, el consideră că românii nu ar vrea să o voteze în cazul în care ar vrea să își depună candidatura.

Dan Diaconescu: Deci George asta a urmărit, să fie el candidatul.

Sorin Constatinescu: Nu-i adevărat, nu-i adevărat. George e un om onest și el a spus clar, îl susțin pe Georgescu până în pânzere albe, adică nu vreau să candidez. Că putea, are un partid mare în spate, a fost locul doi la alegeri, putea să zică: „Frate, candidez și eu. Am candidat prima dată, candidez și a doua oară”. Dar a fost un om corect, din prima zi a spus că îl susține pe Georgescu și uite că și azi, când vorbim aici la tine la emisiune, a spus clar: „Îl susțin pe Georgescu până în ultima clipă, până nu mai are nicio șansă ca să candineze. Deci nu poate să fie acuzat de nimic absolut.

Dan Diaconescu: El activează impecabil, perfect. De-aia spun, dacă nu era vorba aia lui Gigi cu Hrebenciunje, George azi era de nota 10 în sensul că nu era afectat, nu era tras în jos de aceste zvonuri, mă rog, care circulă că el ar fi înțeles, nu e înțeles cu nimeni. Dar asta este teoria conspirației face până la urmă ravagii.

Sorin Constantinescu: Oamenii în România, față de alte țări, se uită foarte mult la televizor și din cauza asta sunt foarte manipulați cu fake news-uri, fake news-uri.

Dan Diaconescu: Să mergem mai departe. Cristela Georgescu cum vi se pare? Ar fi ea un candidat bun?

Sorin Constantinescu: Doamna Cristela este o femeie deosebită și e profesionistă, dar nu cred că ar fi un candidat bun pentru preșidenție. Adică nu aș vedea-o președintele României și nu cred că ar vota-o românii.

Citește și: Cu ce mesaje pe insigne s-a afișat avocatul lui Călin Georgescu! Semnificațiile biblice din spatele simbolurilor