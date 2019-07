Canicula și-a luat din nou tributul în Dâmbovița. Un turist a decedat în zona Padina-Peștera

Dupa ce saptamana trecuta un padurar a murit chiar in timp ce supraveghea activitatea de taiere din padure din cauza caniculei, astazi un nou deces a survenit in zona montana din Dambovita.

Chiar daca la munte temperaturile resimtite sunt mai mici, pericolul exista si asta din cauza epuizarii.

In urma cu putin timp, in zona Padina-Pestera, un barbat de 61 de ani a decedat. Cadavrul nu prezinta urme vizibile de violenta si va fi preluat de SML pentru efectuarea necropsiei. Din primele date, cauza probabila a decesului ar fi un stop cardio-respirator.

Din primele verificari, barbatul se afla in drumetie cu sotia si i s-ar fi facut rau.

Salvamontistii recomanda prudenta maxima in aceasta perioada si avertizeaza turistii sa nu porneasca in drumetii lungi daca au probleme cu inima, sa nu se expuna indelungat la soare si sa evite epuizarea. Inainte de a porni pe munte turistii trebuie sa verifice conditiile meteo si sa nu se aventureze fara sa ia in calcul starea de sanatatea.