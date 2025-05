Cântăreața din România care a fost amantă timp de 7 ani. A recunoscut TOT abia acum: ”Eu l-am părăsit”

După o pauză de la cariera muzicală, Laura Vass a revenit recent în atenția publicului, nu doar prin muzică, ci și printr-o mărturisire surprinzătoare despre viața personală. Artista a dezvăluit ce s- a întâmplat cu ea după ce a dispărut.

De-a lungul timpului, Laura Vass a cucerit publicul din România și a fost o prezență discretă în showbiz. A încercat să se țină departe de scandaluri, însă recent au apărut câteva controverse și în jurul ei, după ce a fost surprinsă în tandrețuri cu Tzancă Uraganu. (Vezi mai multe detalii AICI).

După o absență de șapte ani din prim-planul industriei muzicale, Laura Vass a revenit recent în atenția publicului, readucându-și numele în prim-plan prin noi proiecte muzicale și mărturisiri curajoase despre viața personală. Această perioadă de retragere i-a oferit artistei ocazia să se regăsească și să își redefinească direcția artistică.

Laura Vass a trăit o poveste de iubire interzisă timp de șapte ani, alături de un bărbat însurat, cu familie și copil, o relație care a marcat-o profund și i-a influențat viața într-un mod semnificativ.

Povestea a început cu o simplă prietenie, care treptat s-a transformat într-o legătură romantică. Relația a evoluat într-un context complicat, în care cei doi au încercat să păstreze aparențele și să mențină o discreție absolută, fiind conștienți de riscurile și implicațiile emoționale ale unei astfel de legături.

Deși a fost o perioadă marcată de pasiune și intensitate, artista a realizat treptat că situația era nesustenabilă și că prețul acestei iubiri era mult prea mare. În ciuda atașamentului puternic, Vass a decis să pună capăt relației, conștientizând că nu putea continua să trăiască în umbra unui secret care îi afecta atât cariera, cât și liniștea sufletească.

„A fost intensă, s-au întâmplat multe într-un timp scurt. Relația a durat șapte ani. M-am îndrăgostit pentru că eram singură, dar nu știu dacă a început cu dragoste, ci cu un prieten, cu un confident. Avea familie, are un copil, dar a escaladat totul. Și mama avea pretenția asta la el (n.r. să nu îi spună să renunțe la familie). Și eu am încercat să opresc asta și mi-a zis că el nu poate să stea fără mine. Eu l-am părăsit. Am mai plecat și cu un an înainte”, a spus Laura Vass, în podcastul lui Bursucu.