Cârciuma lui Dragoș Pătraru, desființată de unii clienți nemulțumiți: „Serviciu foarte prost”. Ce i-a dezamăgit pe anumiți clienți

În urmă cu aproape jumătate de an, Dragoș Pătraru a decis să încheie colaborarea cu Prima TV, unde emisiunea sa, Starea Nației, a fost difuzată în ultimii cinci ani. La scurt timp de la acel moment, Pătraru și-a deschis o cafenea în Ploiești, orașul său natal. În ciuda faptului că, în general, are parte de recenzii pozitive, există și clienți nemulțumiți de serviciile localului deținut de jurnalist.

Dragoș Pătraru este unul dintre cei mai îndrăgiți jurnaliști din țara noastră. Emisiunea moderată de el, Starea Nației, s-a bucurat de mare succes în perioada în care a fost difuzată la TV. În urmă cu câteva luni, Pătraru a încheiat colaborarea cu Prima TV, post la care emisiunea lui a apărut în ultimii cinci ani. Decizia jurnalistului a survenit ca urmare a faptului că postul TV nu-l plătea lunar, așa cum era prevăzut în contract. De atunci, Pătraru a mutat emisiunea în mediul online.

Clienți nemulțumiți de serviciile oferite în cafeneaua lui Dragoș Pătraru

În plus, Dragoș Pătraru a decis să înceapă o nouă afacere. Astfel, el a deschis un mic local, Cafeneaua Nației, în Ploiești, orașul său natal. Localul jurnalistului se bucură, în general, de aprecieri din partea celor care-i calcă pragul. Dovada cea mai clară în acest sens este ratingul foarte bun al cafenelei, care a adunat 4,9 stele din recenziile google. Totuși, există și clienți nemulțumiți de serviciile oferite în cafeneaua lui Dragoș Pătraru. Dintre recenziile negative se evidențiază faptul că cei care vin însoțiți de copii nu sunt prea bine primiți, timpul de așteptare pentru a fi servit este destul de mare, iar unele produse comercializate sunt destul de slabe calitativ.

„Am așteptat cu nerăbdare un local ca acesta în orașul meu. Din păcate, nu sunt cei mai prietenoși cu copiii. De mâncare nu pot spune nimic deoarece am comandat și incidentul m-a făcut să părăsesc localul. Am mers în zeci de localuri în acest an și 8 luni de când am copilul, dar nicăieri nu am avut parte de o atitudine atât de neprietenoasă. Sugestia mea este de a informa clienții că localul nu-și dorește prezența copiilor.” / „Trebuie să sun să aflu dacă ceva din meniu e vegan sau nu. Ar trebui să-și revizuiască practicile de PR, mai ales în privat.” / „Am așteptat 15 minute și nu mai avea mâncarea pe care o doream. Nimeni 15 minute nu ne-a băgat în seamă” / „Nu este la îndemână pentru copii. Serviciu foarte prost, supărat dacă nu comandați totul în aceeași ordine. Dezamăgire” / „Micii nu sunt deloc buni. Se simt ca niște mici vegetarieni care au fost cumpărați din supermarket. Mă așteptam să fie ceva făcut de voi în restaurant. Piureul de linte iarăși a fost ceva fad așa. Dau 2 stele în loc de una pentru cafea și tortul de morcovi care au fost destul de bune.”, sunt câteva dintre comentariile negative ale clienților care au ajuns la cafeneaua lui Dragoș Pătraru.

