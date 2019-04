Care au fost ultimele rânduri scrise de Mădălina Manole înainte de a muri

Mădălina Manole a ales să își pună capăt zilelor chiar în ziua în care a împlinit 43 de ani. Vedeta a fost găsită în baia casei sale din Otopeni, chiar de soțul ei. Conform informațiilor rezultate în urma autopsiei, Mădălina Manole s-a sinucis înghițind Carbofuran (cunoscut sub numele de Furadan).

Înainte de a-și pune capăt zilelor, Mădălina Manole a lăsat un bilet de adio prin care a explicat – sau a încercat să explice – celor dragi motivele care au împins-o recurgă la gestul extrem:

„Mi-a dăruit Dumnezeu – cel mai frumos şi curat suflet din lume, Puiu al meu, – cel mai mare şi minunat dar, copilaşul nostru, – cei mai buni si sacrificaţi părinţi din lume, – frate drag, nepoţi dragi, rude, prieteni, atâta lume cu suflet curat în jurul meu! Nu le merit, nu ştiu ce să fac cu ele, cum să am grijă de ele, cum să le fiu de folos! Sunt o neputincioasă, o nevrednică, o complexată, am un milion de defecte şi astea mă fac să gândesc că trebuie să mă opresc aici cu viaţa mea! Nimeni altcineva nu e vinovat de starea mea, doar eu, voi toţi mă iubiţi şi mi-aţi arătat lucrul acesta mereu, tot timpul! Si totuşi eu gândesc că trebuie să mă opresc aici cu viaţa! Aşa gândesc eu, aşa trebuie! Cum să închei rândurile astea? Cum? Sunt de neiertat, mă gândesc la voi toţi, dar şi la ce să fac să nu mai fiu! Pui mic să rămână o perioadă la Botoşani, cu mama şi tata! Poate mă va ierta, mai târziu! Când va fi mare. Puicu meu – ai grijă de tot, atât cât poţi şi ai mei scumpi să mă ierte, atât pot să gândesc, am ajuns aici numai din vina mea! şi să-l iubească mult pe Puiu, rămâne sufletul meu pentru tot ce a făcut pentru mine, pentru sufletul lui! Nu mă judecaţi, nu vă judecaţi dragii mei părinţi şi frate, mergeţi înainte de dragul copilului nostru şi de dragul lui Mihăiţă, vă implor! Vinde tot ce se poate vinde, casa, orice, teren, dar vreau să rămână bani pentru pui mic (şcoli), şi… pentru Mihăiţă, Marian, Mihaela”.

Semnele de întrebare persistă

Mădălina Manole s-a sinucis pe 14 iulie 2010, după ce a luat Furadan. Au fost efectuate cercetări, iar de-a lungul timpului au fost multe persoane care au susținut că regretata artistă ar fi fost omorâtă.

Pe lângă fanii Mădălinei Manole, cel mai înverșunat contestatar al verdictului dat de poliție este Mihaela Brooks, analist de investigații criminale care a studiat pentru FBI, mai bine de 5 ani, acest caz. Stabilită în Canada, Mihaela Brooks a analizat sute de pagini din dosar și este ferm convinsă că anchetatorii s-au grăbit când au ajuns la concluzia că Mădălina Manole s-a sinucis. În plus, femeia a anunțat că va face, curând, noi dezvăluiri.“Mădălina Manole – de azi într-o săptămână este 14 iulie, zi de naștere și fatidică pentru tine! Așa cum am promis, nu abandonez cauza ta și în curând voi dezvălui mai multe detalii. Soiler alert: am aliați puternici de data aceasta”, a anunțat Mihaela Brooks.