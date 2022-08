Întreaga viață a Elenei Merișoreanu a fost dedicată folclorului românesc. Artista și-a început cariera de la o vârstă fragedă, iar ulterior a conștientizat că momentele unice din copilărie nu se mai pot recupera. Evoluția Elenei Merișoreanu nu a fost tocmai ușoară. Interpreta de muzică populară a plecat de jos și a trecut prin multe încercări până să obțină succesul de astăzi. Nicio barieră însă nu a determinat-o să renunțe la cariera mult visată.

Deși anii au trecut, regretele cântăreței sunt tot mai mari. Setea de cunoaștere și de afirmare a determinat-o pe Elena Merișoreanu să părăsească locuința natală de timpuriu. Acum, însă, Elena Merișoreanu și-ar dori să se poată reîntoarce la anii tinereții.

„Aș vrea să retrăiesc anii copilăriei”

„Îmi e dor de ulițele pline de copii. Nu mai e nimeni. Sunt numai case părăsite și porți dărăpănate. Cel mai mare regret? Aș vrea să retrăiesc anii copilăriei. Am stat atât de puțin alături de părinții mei buni și afectuoși…

Au făcut sacrificii mari pentru mine și sora mea ca să avem tot timpul ce ne trebuie. Am stat prea puțin cu ei, dar momentele nu se pot întoarce. Trecutul nu are viitor”, a povestit Elena Merișoreanu la Etno TV.

„Cu acea minciună am rămas în București”

La doar 16 ani, Elena Merișoreanu a vrut să ia viața în piept, plecând la București, pentru un concurs de muzică populară. Problema a intervenit în momentul în care artista a observat că nu se încadra în termenii ceruți de organizatori.

„Niciodată nu mi-am ascuns vârsta, decât o singură dată am mințit și cu acea minciună am rămas în București. Am venit la un concurs, la «Ansamblul Ciocârlia» și, când am ajuns, am văzut că scria mare:

«Primim concurenți din toată țara, fetele de la vârsta de 18 ani, iar băieții de la 28 ani». Și am zis că nu mă primește clar, că aveam 16 ani. Am participat și am scris că am 18 ani.

Am intrat fără să am vreo treabă și mă întrebă cei din comisie «Nu ai buletinul la tine?», iar eu le-am zis că l-am uitat acasă și că vine tata cu el", a spus artista într-un interviu.