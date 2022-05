Consacrată în interpretarea muzicii populare, Elena Merișoreanu este apreciată de public pentru stilul său aparte, dar și pentru asumarea de care a dat dovadă de-a lungul timpului. Cântăreața este o fire glumeață, iar autoironia nu îi este străină. Interpreta de muzică populară a trăit un moment în care a trebuit să-și ”renege” vârsta reală.

Care este motivul pentru care a mințit? Ei bine, la doar 16 ani, Elena Merișoreanu a vrut să ia viața în piept, plecând la București, pentru un concurs de muzică populară. Problema a intervenit în momentul în care artista a observat că nu se încadra în termenii ceruți de organizatori.

Vârsta era principalul mod de selectare a participanților. Neîncadrându-se în standardele obligatorii, Elena Merișoreanu și-a încercat norocul, mințind comisia în legătură cu vârsta pe care o avea la acel moment.

„După ce m-au prins, eu nu am vrut să mă întorc la țară”

„Niciodată nu mi-am ascuns vârsta, decât o singură dată am mințit și cu acea minciună am rămas în București. Am venit la un concurs, la «Ansamblul Ciocârlia» și, când am ajuns, am văzut că scria mare:

«Primim concurenți din toată țara, fetele de la vârsta de 18 ani, iar băieții de la 28 ani». Și am zis că nu mă primește clar, că aveam 16 ani. Am participat și am scris că am 18 ani. Am intrat fără să am vreo treabă și mă întrebă cei din comisie «Nu ai buletinul la tine?», iar eu le-am zis că l-am uitat acasă și că vine tata cu el.

(NU RATA: DE CE REFUZĂ ELENA MERIȘOREANU EVENIMENTELE ȘI CE SURSE DE VENIT ARE: ”DACĂ AȘ MAI TRĂI O SUTĂ DE ANI, EU NU M-AȘ PLÂNGE DE BANI!”)

Aveam buletinul la mine, dar nu am vrut să îl arăt. După ce m-au prins, eu nu am vrut să mă întorc la țară, că am zis că mă fac de râs după ce am stat o lună jumate la București, cum să mă întorc la țară.

Și m-a luat de mână (n.r. – un domn colonel) și m-a dus pe Lipscani la CCS (n.r. – Consiliul Central al Sindicatelor) era pe atunci, apoi s-a transformat în «Rapsodia Română», după ce s-au unificat ansamblurile. Acolo am stat 37 de ani, aia era casa mea, familia mea, aveam multe turnee…

Imediat m-au acceptat și, la o săptămână, am plecat în străinătate”, a povestit Elena Merișoreanu în podcastul lui Valentin Sanfira.