Care este motivul pentru care Mădălin Ionescu nu mai revine la TV: “Veți avea parte de o surpriză plăcută“

Mădălin Ionescu a mărturisit motivul pentru care nu mai revine la TV, fostul prezentator s-a retras în urmă cu un an, la scurt timp de la nașterea micuței Petra. Deși nu mai apare pe micul ecran, doar atunci când este invitat la vreo emisiune, a primit numeroase oferte din partea televiziunilor.

“În perioada asta am fost curtat și am refuzat multe colaborări. Nu am găsit acel proiect care să mi se pară mie avantajos sau care să mă reprezinte cu adevărat în acest moment. Toate ofertele au fost în prime time. Au fost oferte foarte interesante. A fost un nu temporar, încă sunt în discuții cu cei toți care m-au ofertat.

Eu sunt cel mai bun prezentator TV din România, glumesc acum, deși este adevărat. Am început și un proiect online și cred foarte mult în asta. Am început ceva și o să-i drumul în curând. Va fi destul de puternic ca impact. Televiziunea a rămas pentru mine o pasiune. Nu pot să șterg atâția ani cu buretele. Am primit oferte la două săptămâni după ce am plecat de la Kanal D. Eram într-o fază în care nu-mi doream decât liniște. Voiam să am grijă de copii, să fiu lângă Cristina. E o pauză după 17 ani de televiziune.

Timp de 7 luni nu m-am uitat la televizor. Nici nu am nevoie să mă uit la o emisiune să-mi dau seama ce raiting face. Am făcut și eu niște emisiuni online pe Facebook. În curând veți avea parte de o surpriză plăcută. Vom vedea ce se întâmplă. Cred că voi colabora și cu televiziunea”, a declarat Mădălin Ionescu pentru Viva.ro.