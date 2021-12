Carlos Marin a murit! Cântăreţul a pierdut lupta cu noul coronavirus la 53 de ani

Muzicianul Carlos Marin a murit după ce s-a îmbolnăvit pe 8 decembrie de coronavirus. Din nefericire, acesta a pierdut lupta cu temutul virus la vârsta de 53 de ani.

Decesul muzicianului Il Divo a fost anunțat duminică pe Twitter.

Colegii de trupă au lăudat „sufletul frumos” al cântăreţului în vârstă de 53 de ani, spunând că „nu va mai exista niciodată o altă voce sau spirit ca a lui Carlos” după ce acesta a murit la Spitalul Regal din Manchester.

„Cu inimile îndurerate vă anunțăm că prietenul și partenerul nostru, Carlos Marin, a murit”

„De 17 ani, noi patru suntem împreună în această călătorie incredibilă numită Il Divo și ne va fi dor de dragul nostru prieten. Sperăm și ne rugăm ca sufletul lui frumos să se odihnească în pace. Cu dragoste — David, Sebastien și Urs.”, au scris aceştia.

Şi fanii artistului au transmis mesaje emoţionante pe reţelele de socializare: „Cu inima frântă pentru voi toți, ce veste incredibil de tristă. Nu am reușit să văd niciodată Il Divo live, dar am fost întotdeauna un fan al muzicii frumoase pe care ați produs-o. Îmi pare atât de rău și mă rog pentru prietenii și familia lui și pentru toţi cei care l-au iubit.”/ „Literalmente nu am cuvinte. Atât de întristat și șocat. Este atât de trist. Rugăciunile mele se îndreaptă către familia și prietenii lui. Atât de sfâșietor. A plecat prea devreme”/ „OMG, nu pot să cred această veste tristă, am fost la Brighton sâmbătă, 4 decembrie şi am urmărit spectacolul lor uimitor”/ „Odihnește-te în pace Carlos”.

Potrivit El Espanol, Carlos a fost internat la spital pe 8 decembrie. Se pare că acesta a fost intubat când a fost transportat de urgență la spitalul din Manchester.

Sursă foto: Instagram