Carmen Brumă și-a recuperat contul după ce a căzut în plasa hackerilor: ”În mai puțin de 24 de ore l-am avut înapoi”

Carmen Brumă a trecut prin clipe de panică! Vedeta s-a trezit într-o bună zi fără cont de Instagram. Se pare că niște hackeri de origine turcă ar fi fost responsabili pentru acest incident neplăcut.

„Nu mi l-am asigurat aşa cum ar fi trebuit şi asta a fost una dintre greşelile mele. M-am trezit într-o zi că nu mai aveam Instagram. Am contactat pe toată lumea, imediat. Am apelat la o firmă serioasă care se ocupa cu securizarea de date şi în mai puţin de 24 de ore, am avut contul înapoi.”, a mărturisit Carmen Brumă la Răi da buni.

Se pare că hackerii erau de origine turcă, potrivit mesajelor pe care le-au pus după ce i-au furat contul şi i-au şters toate postările din ultimul an. Carmen a spus că hackerii urmau să ceară răscumpărare sau să-l vândă unor firme de publicitate din străinătate. (CITEȘTE ȘI: CARMEN BRUMĂ, IPOSTAZĂ DE INFARCT! VEDETA A POZAT TOPLESS, IAR FANII SUNT ÎN DELIR)

„Este un adevărat fenomen. Se fură conturi de Instagram într-o veselie. N-au apucat să-mi trimită cererea de răscumpărare.”, a mai spus Carmen Brumă.

Carmen Brumă, intervenție la picior

În urmă cu câteva zile, Carmen Brumă a ajuns la spital, acolo unde a suferit o intervenție la un picior, din cauza varicelor. Operația a fost programată cu mult timp în urmă. S-a decis, la un moment dat, să ia măsuri și să apeleze la o intervenție chirurgicală, ceea ce s-a și întâmplat. Încă nu știe cum va fi refacerea și cât va dura, însă Carmen Brumă este optimistă. (VEZI ȘI: MIRCEA BADEA, ÎNJURĂTURI DUPĂ CE A FOTOGRAFIAT-O PE CARMEN BRUMĂ ÎN BIKINI)

„Ce am pățit la picior, pe scurt. Pare mult mai grav decât e. Am făcut o operație de varice. Operația a fost programată din timp, nu a fost nimic de urgență. Imediat după sarcină mi-a apărut o venă varicoasă de dimensiuni foarte mici, de 2-3 centimetri. Ea a rămas la aceeași dimensiune până acum un an, când a început să se întindă și atunci am decis să iau măsuri. Aveam risc de trombofeblită și era necesară o operație. Mi-am făcut această operație de varice. Am făcut această operație cu laser și e nevoie să stau o perioadă în varianta asta. Am acordul medicului să fac o plimbare ușoară de maximum o oră. În curând sper să scap și de acest pansament. Mi-a scris Vlăduț pe el, mi l-a personalizat”, a spus Carmen Brumă.