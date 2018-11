Carmen de la Sălciua a făcut un anunț de ultimă oră: ”Vă invit să…”

Carmen de la Sălciua a făcut un anunț de ultimă oră, luându-și fanii prin surprindere. Dar este vorba despre o foarte frumoasă surpriză și de încă un pas înainte pentru Carmen. Vedeta traversează o perioadă extrem de frumoasă din punct de vedere muzical, pentru că în urmă cu o saptamana a lansat o melodie care este pe placul tuturor.

Orice artist este extrem de fericit atunci când vede că oamenii îi iubesc și îi apreciază muzica. Carmen de la Sălciua se bucură de un succes răsunător pe piața muzicală, datorită celei mai recente melodii pe care a lansat-o, intitulată „Coboară Doamne pe pământ”. Și, pentru că mereu împărtășește totul cu fanii săi, artista a făcut la fel și acum.

„Vă invit să vă abonați pe contul meu oficial de YouTube! Aici voi posta diferite filmulețe, live-uri, apariții tv, și muuulte alte surprize special pentru voi! Vă pup și vă iubesc!”, a anunțat artista.

Carmen de la Sălciua a făcut un anunț de ultimă oră: ”Cândva a fost, nu va mai fi”

Carmen de la Salciua abordează în cea mai recentă piesă a ei, „Coboară Doamne pe pământ”, un subiect pe cât de delicat, pe atât de prezent în societatea românească: saracia, durerea, fericirea, sanatatea si goana dupa bani. De multe ori uitam de noi, de sănătatea noastră, uitam să iubim, uităm să fim fericiți!

„Coboară Doamne pe pământ / Sa vezi cum sunt,toti oamenii / Tot ce-i lăsat în lume sfânt / Cândva a fost, nu va mai fi”, sunt doar cateva versuri din noua piesa a lui Carmen de la Salciua, versuri pline de incarcatura emotionala si durere care îți ajung exact la inima și care te fac sa plangi instant, iar videoclipul reflecta exact realitatea in care trăiesc multi dintre romani in ziua de azi. Trist, dar din pacate e crudul adevar!

In doar cateva ore de la lansare, piesa „Coboară Doamne pe pământ”, a devenit virala pe net. Carmen de la Salciua este un adevarat fenomen al muzicii romanesti, reusind cu fiecare piesa sa stranga in scurt timp milioane de vizualizari si ocupand locul 1 in Trending saptamani la rand.

Cel mai recent single al artistei este pe locul 3 în topul celor mai populare clipuri din România și a adunat deja peste 3 milioane de vizualizări pe YouTube.