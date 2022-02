Carmen de la Sălciua, criticată dur de fani, după o poză postată pe o rețea socială: “Stai jos, 4!” Replica artistei nu s-a lăsat așteptată

Carmen de la Sălciua a fost în weekend la munte, unde s-a relaxat alături de familie. Aflată într-un decor de poveste, artista s-a fotografiat, iar imaginea a fost postată pe o rețea socială. Poza a stârnit, însă, numeroase reacții. La un comentariu mai răutăcios, cântăreața chiar a răspuns.

Aflată la Poaiana Brașov, Carmen de la Sălciua s-a fotografiat din cap până în picioare, iar ținuta pentru care a optat a ieșit în evidență. Nu toți fanii ei au fost, însă, încântați de vestimentația pe care a ales-o artista.

Unul dintre aceștia a criticat-o că, deși aflată la munte, a ales să îmbrace o pereche de blugi și o geacă de piele.

“Știi sa te îmbraci de munte, nu gluma! Stai jos, 4”, a fost comentariul lăsat de un fan.

Carmen de la Sălciua nu a rămas indiferentă și a oferit imediat replica: “M-ai întâlnit cumva pe pârtie? Nu te-ai gândit că poate doar vreau să servesc o masa cu familia mea la Poiana Brașov?”.

Carmen de la Sălciua, relație cu Marian Corcheș

În prezent, Carmen de la Sălciua are o relație cu Marian Corcheș care, în urmă cu două săptămâni, a divorțat de soție. Artista a fost alături de iubitul ei, la tribunal, dar nu a intrat în sală, preferând să așteptă în mașină până când procesul s-a încheiat.

“Da! Am fost la proces însă nu în sala de judecată! L-am așteptat afară în mașină… și nu am râs în nas nimănui! Pentru că nu am purtat o competiție cu cineva ca să-i râd în față! Nu port schimburi de orgolii cu nimeni! Îmi văd de viață și după cum văd se mai ocupă și alții să mi-o comenteze! Dar dacă tot comentați măcar furnizați informaţii reale nu mai stați să înjurați și să puneți etichete din lipsa de ocupație! În fine… aș putea scrie romane, dar degeaba!”, a spus Carmen de la Sălciua, pe Instagram.

