Carmen de la Sălciua apare mereu machiată, însă cea mai sexy interpretă de muzică populară a încercat și un look în care să nu se machieze aproape deloc. Artista a demonstrat astfel că arată foarte bine și natural.

Carmen de la Sălciua a devenit cunoscută datorită muzicii populare, dar mai apoi a dat-o pe muzica de petrecere. Acum, ea are de gând să lanseze și o piesă de muzică ușoară. Recent, artista s-a filmat interpretând una dintre piesele celebrei Whitney Houston. Ea a postat pe Facebook un filmuleț cu ea interpretând o parte din piesa „I will always love you”, melodia regretatei cântărețe Whitney Houston.

„Ce face omul când nu doarme? Nu-i lasă nici pe alții să doarmă. O melodie foarte dragă mie! Sper să vă placă și vouă! I will always love you”, a scris Carmen Sălciua pe pagina ei de Facebook. Carmen de la Salciua, una dintre cele mai apreciate artiste din muzica populara si de petrecere, si-a surprins fanii aseara cand a postat pe Facebook un filmulet cu ea intrepretand o parte din piesa „I will always love you” a regretatei cantarete Whitney Houston. Fanii au fost foarte încântați de prestația artistei și au răsplătit-o cu sute de like-uri.

„Foarte frumos, piele de găina.”; „Așa voce mai rar.”; „Doamne ce voce frumoasa ai Carmen.”; „O voce superba, te ador.”; „Bravo, mult succes, esti foarte tare”, acestea sunt doar o parte din mesajele primite de Carmen de la Salciua. Puțini sunt cei care știu că bruneta are o mare pasiune și pentru muzica ușoară. În viitorul apropiat. Carmen are de gând să lanseze și o piesă de muzică ușoară.