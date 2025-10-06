Carmen Grebenișan a devenit mamă! Influencerița a adus pe lume un băiețel sănătos

Bucurie mare pentru Carmen Grebenișan! Vedeta a născut un băiețel, iar vestea a fost dată chiar de prietena ei cea mai bună, Alina Ceușan.

Carmen a avut cea mai interesantă experiență din viața ei. Luni, influencera și-a dus primul copil în lume, un băiețel perfect sănătos, la o clinică privată din Constanța. Pentru Carmen și partenerul ei Cristian, momentul marchează începutul unui nou capitol plin de bucurie și responsabilitate.

Carmen Grebenișan a născut!

Drumul până aici a fost intens și plin de schimbări. După un divorț care a încheiat o etapă importantă din viața ei, Carmen a găsit echilibrul în brațele lui Cristian, un tânăr originar din Sălaj, care a trăit o perioadă în Miami.

Relația lor a început în mod natural, dar a crescut rapid, bazată pe afecțiune și încredere. Cei doi au decis rapid să trăiască împreună în România, cumpărând un apartament în București, pe care l-au transformat într-un loc confortabil, pregătit pentru venirea copilului. În ultimele zile dinaintea nașterii, Carmen și Cristian au plecat din capitală pentru a ajunge în Constanța, locul ales pentru marele eveniment. Așteptarea a fost plină de emoții, iar tensiunea a crescut de la o oră la alta.

Cea care a dat vestea cea mare este chiar prietena ei cea mai bună, Alina Ceușan. Cu doar câteva zile înainte de venirea micuțului pe lume, Carmen a fost prezentă la botezul micuței Perla, fiica Alinei.

”Îngerașul lui Carmen și Cristian este aici și nu putem fi mai fericiți de atât! Abia așteptăm să îl cunoaștem. Mama și bebelușul sunt foarte bine, se odihnesc zilele acestea”, a transmis Alina Ceușan, pe rețelele de socializare.

Deși Carmen nu a spus încă numele copilului, un lucru important este deja cunoscut: băiețelul va avea un prenume care începe cu litera „K”. Alegerea acestuia a stârnit curiozitatea fanilor, dar influencerița preferă, pentru moment, să rămână discretă.

Relația dintre Carmen și Cristian are în spate un an plin de schimbări. Cristian a renunțat la viața din Miami pentru a veni în România și a fialături de femeia pe care o iubește. În tot acest timp, Carmen a descoperit în el un sprijin constant și un partener de drum, dispus să construiască ceva solid.

