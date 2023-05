Carmen Grebenișan, declarată câștigătoare Survivor România 2023. Alina Ceușan a făcut anunțul: „Este învingătoarea noastră oficială!”

Carmen Grebenișan a constituit, fără dar și poate, una dintre concurenții favoriți ai show-ului Survivor, încununat cu victoria lui Dan Ursa. Războinicul a devansat-o pe Faimoasă, însă blondina rămâne fermă pe poziție și după încheierea emisiunii din Dominicană. Cea mai mare susținătoare a influenceriței a fost chiar prietena Alina Ceușan,”sosia” lui Carmen. Prezentă la un eveniment monden în București, creatoarea de conținut din Cluj a oferit un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO!

Alina Ceușan s-a declarat extrem de mândră de prietena ei, proaspăt întoarsă din junglă. Influencerița nu și-a ascuns, însă, surprinderea, când a venit vorba despre Dan Ursa și modul în care acesta a reușit să devină câștigătorul competiției. Mai mult, fashionista a demonstrat că este și o gospodină de nădejde, aducând preparate proprii pentru Grebenișan, după întoarcerea pe pământ românesc.

( NU RATA: ALINA CEUȘAN A RENUNȚAT LA BONA BĂIEȚELULUI EI, ROCK. SUMA INCREDIBILĂ PE CARE O PLĂTEA LUNAR )

Alina Ceușan, extaziată de succesul lui Carmen Grebenișan de la Survivor, chiar dacă Dan Ursa a ieșit câștigător

CANCAN.RO: Cum comentezi reușita lui Carmen de la Survivor?

Alina Ceușan: Este «survivorul» nostru, este câștigătoarea noastră oficială. Ne bucurăm foarte tare că a venit acasă, am trăit niște emoții în ultimele 48 de ore. S-a întâlnit cu părinții, cu Alex, cu noi, am fost acolo. I-am adus chiftele de la Cluj. I-am făcut chiftele, la cuptor, ca să n-o deranjeze la stomac. Ne bucurăm foarte tare pentru ea, e cea mai tare și oricum am zis că ajunge în finală.

CANCAN.RO: Cât de frustrant a fost să îl vezi pe Ursa câștigând în fața ei?

Alina Ceușan: A fost un moment în care am rămas surprinși, cu siguranță, dar am desfăcut șampania de la începutul serii, de dinainte să știm rezultatul. Și cred că pe de o parte e mai câștigată așa, pentru că de fiecare dată, uite, poate dintre Krișan, Ursa și Carmen, fiecare dintre noi aveam favoriți. Și atunci, dacă era să câștige Carmen, erau alții care se supărau. Dacă câștiga Krișan erau alții care se supărau și tot așa. Deci eu cred că am câștigat.

( CITEȘTE ȘI: VLOGGERIȚA CARMEN GREBENIȘAN N-ARE GÂNDURI DE FAMILIE, CI DE… ”NU COPILUL E O PRIORITATEA… LUCREZ PĂTRĂȚELELE… MĂ GÂNDESC LA BUSINESS!”)

Fashionista Alina Ceușan demonstrează că poate fi o gospodină desăvârșită!

CANCAN.RO: Te-ai mutat la București, că așa mi-ai zis la ultimul eveniment la care ne-am întâlnit?!

Alina Ceușan: Nu încă. Am zis că ne mutăm, adică ne căutăm un apartament, ca să venim aici 10 zile pe lună. Restul, stăm la Cluj. Noi suntem de la Cluj și știi că la Cluj se întâmplă un pic mai greu lucrurile.

CANCAN.RO: Tu i-ai făcut chiftelele lui Carmen? Tu gătești?

Alina Ceușan: Da. Au fost făcute din carne de porc, tocată de două ori. Sare, piper, ou și cartof fiert. Doi cartofi la un kilogram de carne.

( ACCESEAZĂ ȘI: CARMEN GREBENIȘAN A RENUNȚAT LA VERIGHETĂ DUPĂ SURVIVOR. CE MESAJ DE DRAGOSTE I-A TRIMIS ANDREI KRIȘAN CÂND A VĂZUT-O )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.