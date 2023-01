Carmen Harra a făcut previziunile și a dat verdictul! O să fie 2023 un an bun? „Un an de revelație...”

La început de an, Carmen Harra face previziunile pentru ce va urma. Clarvăzătoarea a analizat totul și a spus ce se va întâmpla în 2023. Se pare că vorbim despre un an special, un an al revelațiilor. Premisele sunt promițătoare, se anunță lucruri bune, însă nu totul o să fie numai lapte și miere. Carmen Harra vine cu vești bune, dar și unele îngrijorătoare.

Potrivit spuselor lui Carmen Harra, se pare că anul 2023 este unul promițător. Acesta se află sub incidența cifrei 7, care este numărul lui Dumnezeu. Așa că o să fie un an liniștit, care va calma puțin lucrurile și care nu va mai aduce atât de multă suferință ca anii trecuți. 2023 vine totuși cu schimbări majore, dar de această dată este vorba despre lucruri bune. Este un an al revelaților, al iluminării.

Mai mult, Carmen Harra a mai spus că în 2023, românii vor avea un viitor mai strălucit, pun punct unei ere și aduc la guvernare noi persoane. Se îndepărtează practicile politice de până acum și se face loc pentru îmbunătățiri considerabile, a mai spus Carmen Harra.

„2023 este un an inteligent, este un an pe care îl considerăm anul lui Dumnezeu pentru că vine sub incidența cifrei 7, care este numărul lui Dumnezeu. Energetic, este un an care calmează lucrurile și aduce echilibru în lume. Este însă un an considerat numărul lui Dumnezeu pentru că intrăm în spațiu. Mai mult ca oricând, facem descoperiri epocale, pornim spre o nouă economie. Spre o nouă monedă unică internațională, ne organizăm într-o altă direcție.

Este un an de revelație, este un an în care restructurăm conceptele greșite. Parcă ne iluminăm în acest an. O să pornim într-o altă direcție. Pentru români, surprize, persoane noi la guvernare. Dorința de a scăpa de vechii conducători, care cred că se va manifesta în 2023. Dar per total e un an în care vom avea mai multe bucurii. Mai multă liniște, mai puțină suferință”, a declarat Carmen Harra, potrivit ciao.ro.

Un an cu probleme financiare

Deși în linii mari 2023 se anunță un an promițător ce va aduce mult bine, există și câteva aspecte negative. Se pare că noul an aduce probleme financiare. Românii nu pot spera la o redresare, inflația aducând noi scumpiri.

„Problemele materiale nu se pot rezolva pe parcursul lui 2023. Vor continua aspectele legate de inflație, vom vedea că prețurile continuă să se scumpească. Și asta nu e ceva care se poate rezolva pe parcursul anului care vine. Dar anul care vine are o forță, parcă o forță Divină neobișnuită.

Atrăgând atenția asupra unor capete mari ale lumii, cum ar fi Biden, cum ar fi Prințul Charles și Papa de la Roma. Sunt oameni pe parcursul acestui an care vom vedea că vor trece prin transformări uluitoare! Iată că așa cum am spus în 2021, 2022 atrage atenția asupra Reginei Angliei și asupra lui Putin. 2023 atrage atenția și asupra lui Putin dar și asupra lui Biden, Regele Charles și asupra catolicismului. De aceea, din multe puncte de vedere este un an de cotitură. Este unul din ultimii 10 ani karmici. Are o semnificație majoră în evoluția noastră”, a mai spus Carmen Harra.

