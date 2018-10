Carmen Șerban a fost zguduită de durere în urmă cu ceva timp, atunci când tatăl ei a avut mari problem de sănătate. Bătrânul paralizase și nu-și putea mișca decât ochii și buzele. Artista l-a internat, iar părintele ei a făcut recuperare timp de șapte luni.

„Astăzi mi-am petrecut ziua alături de preţioşii mei părinţi. Mulţumesc întregului personal de la clinica de recuperare din Dezna, judeţul Arad, pentru atenţia şi respectul acordat părinţilor mei!”, a postat Carmen Şerban în drepul unei fotografii în care tatăl ei se află într-un scaun cu rotile. (CITEȘTE ȘI: CARMEN ȘERBAN, DEVASTATĂ DUPĂ CE A APĂRUT ȘTIREA FALSĂ CĂ A MURIT: “EU NU AM NEVOIE SĂ-MI FACĂ PĂRINȚII INFARCT!”)

Părintele cântăreței a suferit mai multe operaţii la coloană

Suferind de Parkinson, tatăl artistei a fost supus mai multor operatii, prin care I s-au așezat anumite inele în coloană. Gheorghe Şerban a stat paralizat la pat timp de 7 luni, perioadă în care nu şi-a putut mişca decât ochii şi buzele. Acum, bătrânul poate spune că a scăpat de o paralizie totală. Iar fiica sa, celebra cântăreață de muzică de petreceri, i-a achiziţionat un scuter adaptat pentru persoanele cu dizabilităţi.

Anul trecut, Gheorghe Șerban s-a vindecat de o altă boală grea, o infecţie agresivă, iar Carmen Şerban a susţinut că acesta s-a făcut bine datorită credinţei. ”L-am luat pe tata şi l-am dus la Sfântul Nectarie. E foarte puternic. Eu nu am crezut până nu am văzut. De atunci i s-a oprit puroiul care curgea de luni de zile. Degeaba te rogi dacă nu ţi post o dată pe săptămână. Icoana de la mănăstirea Ghighiu m-a ajutat pentru ce m-am rugat”, povestea Carmen Șerban. (CITEȘTE ȘI: CARMEN ȘERBAN A DEZVĂLUIT CARE ESTE SINGURUL LUCRU PE CARE NU-L VA FACE DACĂ SE VA CĂSĂTORI. “NICIODATĂ!”)

A slăbit 15 kilograme!

Carmen Șerban a slăbit foarte tare în ultima perioadă. Cântăreața susține că nu a ținut nicio dietă. Ba mai mult, a mâncat cotlete de porc și alte lucruri nerecomandate la regim. Cu toate acestea, artista a renunțat la pâine și la ciocolată, acesta fiind secretul siluetei cu care se laudă acum. (CITEȘTE ȘI: CARMEN ȘERBAN RUPE TĂCEREA, ÎN LEGĂTURĂ CU ANULAREA VIZEI DE AMERICA: ”ȘTIU CINE E ÎN SPATE, UN IMPRESAR!” CÂȚI BANI A PIERDUT ARTISTA)

„Am slăbit 15 kilograme, le-am slăbit pentru mine. Nu ţin dietă, mănânc de toate. Azi am gătit ceva. Am mâncat cotlete de porc şi am băut o cafea. Atât toată ziua. Foarte rar mănânc pâine, am scos pâinea şi ciocolata şi se simte, chiar se simte. N-am făcut nimic să slăbesc, a murit anul trecut cineva foarte drag mie şi de atunci am continuat să slăbesc. Acum mă menţin, nu mă mai îngraş. Vreau să mai slăbesc vreo 2-3 kg că am multe rochiţe pe care vreau să le port. Seara dacă mi se face foame mănânc salată verde cu ton sau o salată cu brânză şi cu roşii”, a declarat Carmen Şerban.