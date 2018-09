Carmen Șerban, devastată după ce a apărut știrea falsă că a murit: “Eu nu am nevoie să-mi facă părinții infarct!”

Carmen Șerban a răbufnit în cadrul unui interviu, după ce, în urmă cu câteva zile, a apărut știrea falsă care anunța că ar fi murit într-un accident, după ce ar fi adormit la volan. Artista e foc și pară pe jurnaliștii care răspândesc astfel de zvonuri, care pot provoca adevărate tragedii. Motiv pentru care vedeta a subliniat că nu și-ar dori ca părinții săi să facă un infarct din cauza știrilor false răspândite despre ea.

Carmen Șerban, devastată după ce a apărut știrea falsă că a murit: "Nu am nevoie să-mi facă părinții infarct!"

Prezentă într-un platou de televiziune, Carmen Șerban a început să povestească impactul devastator pe care l-a avut articolul care anunța moartea ei în urma unui accident de mașină. Încă afectată de tot ce s-a petrecut săptămâna aceasta, vedeta a mărturisit că mama ei a izbucnit în lacrimi când a aflat și că la fel s-a întâmplat și cu fanii ei, care i-au scris sute de mesaje. Mai mult, cântăreața a spus că dacă fratele ei nu era acasă ca să o liniștească, mama sa ar fi suferit un infarct.

“Mama a început să plângă, eu nu am nevoie să-mi facă părinții infarct, pentru acești jurnaliști, care se folosesc de nume de care oamenii sunt interesați. Nu se fac glume de-astea, condoleanțe familiei! Nu mi s-a întâmplat nimic, nu am făcut niciun accident. Sunt un om iubit de Dumnezeu pentru că mă rog. Vreau să le spun oamenilor că nu trebuie să deschidă aceste știri, ei comentează și fac trafic.

Când eu o să mor, o să apar la «Acces Direct», la Cristi Brancu, la Antena Stars. Ăștia sunt niște bloggeri care nu au mamă, nu au tată, umblă după bani.

Oamenii sunt revoltați, pentru că sunt batjocoriți, pentru că se joacă atât cu imaginea mea, cât și cu sufletul unor oameni. Eu am o legătură cu toți acești oameni și nu ne putem bate joc de el. Tata e mai slobod la gură și a zis și el de toate, s-a enervat, mama a început să plângă. Dacă nu era fratele meu acasă, făcea infarct de supărare. Sunt vie, mulțumesc lui Dumnezeu. Mi-a părut rău de fanii mei, mi-au scris că plâng întruna că unora nu le-a dat prin cap să se uite la mine pe Facebook să vadă că sunt ok. Am distribuit imediat că e vorba de o știre falsă.

Imoral, josnic. Cât de fomist să fii să emiți asemenea fantezii ordinare, să faci rost de un leu”, a declarat Carmen Șerban în cadrul emisiunii “Agenția VIP”.