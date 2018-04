Carmen Șerban a slăbit foarte tare în ultima perioadă. Cântăreața susține că nu a ținut nicio dietă. Ba mai mult, a mâncat cotlete de porc și alte lucruri nerecomandate la regim. Cu toate acestea, artista a renunțat la pâine și la ciocolată, acesta fiind secretul siluetei cu care se laudă acum. (Află de aici cum poți câstiga și tu de acasă chiar și 10.000 dolari lunar)

Carmen Șerban a slăbit 15 kilograme și are de gând să mai dea jos! Transformarea este evidentă, dar vedeta nu a făcut mari eforturi pentru a arăta așa. Cu toate că a slăbit foarte mult, cântăreața își dorește să mai dea jos 2-3 kilograme ca să încapă în ținutele de vară.

Carmen Șerban nu ține dietă

„Am slăbit 15 kilograme, le-am slăbit pentru mine. Nu ţin dietă, mănânc de toate. Azi am gătit ceva. Am mâncat cotlete de porc şi am băut o cafea. Atât toată ziua. Foarte rar mănânc pâine, am scos pâinea şi ciocolata şi se simte, chiar se simte. N-am făcut nimic să slăbesc, a murit anul trecut cineva foarte drag mie şi de atunci am continuat să slăbesc. Acum mă menţin, nu mă mai îngraş. Vreau să mai slăbesc vreo 2-3 kg că am multe rochiţe pe care vreau să le port. Seara dacă mi se face foame mănânc salată verde cu ton sau o salată cu brânză şi cu roşii.” a declarat Carmen Şerban la Antena Stars.