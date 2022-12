Carmen Șerban, despre zvonurile apărute în online: ”Nu am murit!”

Carmen Șerban face parte din rândul artiștilor cei mai cunoscuți din industria autohtonă de muzică din România. Publicul o cunoaște de mai bine de 20 de ani și este apreciată pentru muzica sa, dar și pentru felul de a fi. Totuși, deși este persoană publică, artista a preferat mereu să țină departe de ochii și de gura lumii informații despre viața sa personală. Acum, după ce s-a speculat în mediul online fie că a murit, fie că are un copil pe care-l ține ascuns, Carmen Șerban a rupt tăcerea și i-a pus la punct pe cei care au denigrat-o cu astfel de zvonuri.

În cadrul unui interviu pe care l-a oferit, cântăreața Carmen Șerban a mărturisit că este deranjată de neadevărurile scrise despre ea. Nu doar ea suferă, ci și persoanele dragi din familie. Cât despre ideea că ar avea un copil pe care-l ține ascuns, vedeta a negat acest zvon. Iată ce a declarat Carmen Șerban, sătulă de toate zvonurile apărute. (VEZI ȘI: CE SUMĂ A CHELTUIT CARMEN ȘERBAN PENTRU TREI INTERVENȚII ESTETICE. “AM SLĂBIT 15 KILOGRAME”)

Carmen Șerban: ,,Au provocat multă supărare familiei mele”

Artista a mărturisit că atât ea, cât și familia ei a fost deranjată de faptul că s-a scris în nenumărate rânduri lucruri care nu sunt adevărate. Cât despre faptul că ar fi murit sau că a devenit mamă, dar a ales să țină departe de ochii lumii acest lucru, Carmen Șerban a negat informațiile apărute în spațiul public.

,,S-a scris despre mine, de nenumărate ori. Ba că am murit, ba că am un copil și că îl ascund… Și multe altele. Nu am murit și nu am copii. Anumite invenții scrise cu nesimțire, au provocat multă supărare familiei mele, în special părinților și nepoților mei. Aceia care scriu și publică minciuni defăimătoare, aduc jignire și prejudiciu de imagine în familia celui despre care se scrie.”, a declarat cântăreața, potrivit wowbiz.ro.

Carmen Șerban, decizia pe care a luat-o. Artista va apela la ajutorul instanței

În încheiere, Carmen Șerban a ținut să precizeze faptul că a apelat la ajutorul avocatului. Artista a explicat că numele său este un brand, înregistrat din anul 2003 la OSIM România, și nu este de acord să fie folosit în mod ,,abuziv și neautorizat”. (CITEȘTE ȘI: MOTIVUL PENTRU CARE CARMEN ȘERBAN NU VREA SĂ AJUNGĂ ÎN FAȚA ALTARULUI: „NU SUNT DE LUNGĂ DURATĂ”)

„Problema este că cititorii sunt mințiți cu nerușinare și le este exploatată partea emoțională, întrucât ei se bucură sau suferă pentru un Artist drag sau apreciat.

Numele CARMEN ȘERBAN este un BRAND legal și oficial înființat. Este înregistrat ca Marca la OSIM România, din anul 2003.

Zilele trecute m-am întâlnit cu avocatul meu. Am discutat puțin și despre acest aspect în care numele meu este folosit abuziv și neautorizat. Fără acordul expres al titularului Mărcii CARMEN ȘERBAN.”, a mai spus Carmen Șerban pentru sursa menționată.