Carnagiu la Cairo. Cel puțin 25 de morți, iar autoritățile sunt în alertă: ”Vor fi identificați responsabilii și vor fi trași la răspundere”

Cel puțin 25 de persoane au decedat, iar alte peste 40 au fost rănite, în urma unui incendiu izbucnit după ce un tren s-a ciocnit de un peron al gării principale din Cairo. În urma impactului a explodat rezervorul de combustibil al trenului, informează agenția Dpa, citând presa locală. Premierul egiptean Mostafa Madbouli va vizita locul tragediei.

Mohammed Said, directorul Spitalului feroviar Cairo, a avertizat că bilanțul victimelor incendiului de la Gara Ramsis ar putea crește, în condițiile în care incendiul nu a fost încă stins, relatează The Associated Press.

Autoritatea feroviară din Egipt a comunicat că incendiul a izbucnit în momentul în care un tren a intrat în bariera de beton amplasată la capătul unei linii de cale ferată. Un oficial egiptean a anunțat că bilanțul incendiului din Gara Ramsis a ajuns la 25 de morți. Cauza accidentului nu este momentan cunoscută, însă o sursă citată de site-ul de știri al-Shorouk a povestit că incidentul s-a petrecut în timpul unor lucrări de mentenanță, locomotiva pornind cu viteză spre capătul fără ca la bord să se afle un conducător de tren.

Hisham Arafat, ministrul Transporturilor de la Cairo, și-a anunțat demisia la câteva ore după accident. Președintele egiptean Abdul Fattah al-Sisi a transmis condoleanțe și a promis că se va asigura că răniții vor primi ajutor.

Premierul Egiptului a comunicat că „vor fi identificați responsabilii și vor fi trași la răspundere”.