Cartea care ucide la propriu! Motivul pentru care a fost scrisă

Poate părea ireal, însă există o carte care a fost scrisă în secolul al XIX-lea și care ar putea ucide pe oricine o deschide. Deși seamănă cu un scenariu de film este cât se poate de real, iar oamenii nu se tem să meargă și să descopere ce se află înăuntrul manuscrisului.

În perioada anilor 1870, o mulțime de persoane aveau să se îmbolnăvească și să moară iar cauza era total necunoscută. În cele din urmă, specialiștii au descoperit că este vorba despre conținutul tapetului care se regăsea în majoritatea caselor. Inhalarea substanțelor a devenit imediat o problemă care a necesitat o rezolvare rapidă.

VEZI ȘI: GAFĂ INCREDIBILĂ. CE A PĂȚIT O MAMĂ CARE LE-A ARĂTAT INTERNAUȚILOR TAPETUL PE CARE L-A PUS PE PERETE. IMAGINILE SUNT VIRALE

Cum a fost scrisă cartea care are capacitatea de a ucide pe oricine

„Shadows from the Walla of Death” este numele cărții care are capacitatea de a ucide și a fost scrisă de către medicul Robert M. Kedzie în 1874. Aceasta a fost inspirată din activitatea care avea loc în acea perioadă de la jumătatea secolului al XIX-lea. Specialiștii au descoperit faptul că tapetul din casele oamenilor conține arsenic, o substanță care inhalată permanent produce probleme grave la nivelul plămânilor, oamenii fiind predispuși la moarte.

Astfel, medicul a luat decizia de a scrie o carte în care sunt prezentate, de fapt, mai multe mostre ale tapetului folosit în acea perioadă. Manuscrisul a fost publicat în 100 de exemplare și trimis la toate bibliotecile din statul Michigan, împreună cu o notă explicativă în care autorul transmite riscurile la care se expun cei care doresc să o răsfoiască fără a purta un echipament corespunzător.

CITEȘTE ȘI: A OMORAT CU ARSENIC 36 DE BARBATI

Dintre cele 100 de exemplare, în acest moment mai există numai 4, celelalte fiind distruse pentru a nu pune în pericol viețile oamenilor. Cartea cuprinde o prefață în care medicul explică pe înțelesul tuturor care este efectul arsenicului dar și modul în care acesta afectează plămânii.