Acasă » Știri » Cartea de Tarot a zilei de 26 martie. Regele Cupelor dezvăluie secrete

De: Paul Hangerli 26/03/2026 | 06:30
Tarot, sursa- arhiva CANCAN.RO

Există oameni în viața fiecăruia care au darul de a face ca totul să se liniștească în jurul lor fără să ridice glasul, fără să impună, fără să controleze. Oameni care ascultă cu adevărat, care nu se grăbesc să judece și care pot sta cu tine în mijlocul unei furtuni fără să se agite și fără să pretindă că furtuna nu există. Regele Cupelor nu este un titlu onorific. Este o stare interioară, greu de atins și și mai greu de menținut, care se construiește din ani de introspecție sinceră, din emoții trăite până la capăt și din înțelepciunea dobândită după ce ai supraviețuit propriilor tale valuri. Dacă această carte a apărut astăzi în tirajul tău, e pentru că în tine există deja acest rege. Poate că nu l-ai recunoscut încă.

Regele Cupelor nu stă pe tronul său pentru că nimeni nu a îndrăznit să îl conteste. Stă acolo pentru că a ales, în mod conștient și repetat, să guverneze din inimă în loc să reacționeze din frică.
Imaginea sa spune totul despre cine este: un rege pe un tron împodobit cu pești și creaturi marine, înconjurat de ape agitate pe care le privește cu o seninătate impasibilă. Valurile nu îl sperie. El le cunoaște, le-a traversat, le-a supraviețuit.

Când puterea adevărată poartă chip de blândețe

Ținuta sa lungă și fluidă vorbește despre compasiune și despre intuiție spirituală, iar cupa pe care o ține în mână nu este un simbol al puterii, ci al capacității de a asculta cu adevărat, de a primi povestea celuilalt fără să o judece și fără să o modifice pentru a i se potrivi propriilor convingeri.

Astăzi, această carte te invită să devii tu însuți acest rege. Nu în sens autoritar, ci în sens profund uman. Să fii prezent pentru cei din jur cu o atenție care nu calculează și nu măsoară. Să creezi în jurul tău un spațiu în care oamenii se simt suficient de în siguranță pentru a fi vulnerabili, pentru a spune adevărul, pentru a lăsa jos masca pe care o poartă în rest. Nu e vorba de a prelua problemele altora sau de a te pierde în nevoile lor. E vorba de a oferi prezența ta autentică, stabilă și caldă, ca pe un ancoraj.

Tronul din interior: cum guvernezi o zi întreagă fără să ridici glasul

Dar Regele Cupelor îți amintește și că această stabilitate pe care o oferi altora trebuie mai întâi cultivată în interior. Verifică-ți emoțiile cu onestitate. Înțelege cum te influențează în deciziile pe care le iei și în cuvintele pe care le rostești. Ai grijă de propria ta sănătate emoțională cu aceeași seriozitate cu care ai grijă de nevoile celor dragi. Meditează, scrie, caută conversații cu oameni înțelepți care te cunosc cu adevărat.

Înțelepciunea Regelui Cupelor nu vine din a ști toate răspunsurile. Vine din a fi suficient de calm încât să asculți întrebările cu adevărat.
Găsește-ți liniștea prin răbdare și înțelepciune. Acolo, în centrul furtunii, ești cel mai puternic.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
