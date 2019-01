Casa unui general din Ministerul de Interne a fost spartă în timp ce acesta se afla la un parastas: ”E un șoc!” VIDEO

Polițiștii din Dâmbovița au deschis o anchetă și fac cercetări, după ce casa unui general din cadrul MAI a fost spartă în timpul acesta era, sâmbătă, la un parastas, transmite Mediafax.

Potrivit Poliției Dâmbovița, sâmbătă după-amiaza, polițiștii din Răcari au fost sesizați că o casă din Tărtărești a fost spartă. Deocamdată nu se știe dacă s-a furat ceva din locuință, oamenii legii fiind la fața locului pentru cercetări.

“În prezent se efectuează cercetarea la fața locului. Urmează să se stabileasca dacă au fost sustrase bunuri. Totodată, sunt desfașurate activități pentru identificarea persoanelor bănuite și pentru tragerea lor la răspundere penală, iar în cazul în care se constată că există un prejudiciu, pentru recuperarea lui”, arată Poliția Dâmbovița.

Surse din rândul anchetatorilor au declarat că locuința aparține generalului Toma Zaharia. Casa ar fi fost spartă în timp ce acesta era la parastasul tatălui său.

Generalul MAI Toma Zaharia, a cărui casă a fost sparta sambata, sustine ca este socat că astfel de fapte sunt comise in plina zi.

„Am fost la parastas la tatăl meu, am ajuns acasa in jurul orei 16.00 si am constatat ca un geam de la intrare era spart. Am asteptat sa vina politia. Criminalistii au efectat cercetarea la fata locului. Erau cateva camere ravasite complet. Altceva nu aveau ce sa sustraga decat niste mici bijuterii, amintiri de familie, si vreo doua-trei ceasuri vechi. E un soc, ca de 15 ani de când am iesit la pensie nu mi-am inchipuit ca se poate intampla asa ceva ziua in amiaza mare”, a declarat Toma Zaharia la Antena 3.

Polițiștii din Dâmbovița au depistat, sâmbătă seara, patru bărbați suspectați că ar fi spart casa generalului MAI Toma Zaharia.

Bărbații au fost depistați în București, iar asupra lor au fost găsite bunurile care ar fi fost sustrase. Este vorba despre bijuterii din aur, ceasuri de damă și bărbătești, precum și sume de bani.