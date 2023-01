Câștigătorul “Survivor”, contrariat de gelozia ultimei partenere: “Era prea posesivă, mi-a luat telefonul și…”

Despre Alex Delea se cunosc câteva date „superficiale”, însă fostul câștigător al show-ului „Survivor” s-a deschis, fără menajamente, într-un interviu acordat exclusiv pentru CANCAN.RO. După idila cu Elena Chiriac despre care s-a tot vorbit, fără a se ajunge la o concluzie clară, Delea a scăpat porumbelul, vorbind despre relațiile sale „pasagere”. Ultima parteneră l-a dezamăgit ușor pe „supraviețuitor”, care se declară total împotriva geloziei și a posesivității în cuplu. Influencerului i s-a căutat în conversațiile din telefon, lucru care l-a deranjat teribil.

După ce a trecut peste atitudinea nepotrivită a fetei cu care și-a împărțit sentimentele pentru puțin timp, Alex Delea a rămas fidel ideii de a avea o relație. Idila trebuie să fie cât se poate de serioasă, declară vedeta, care face și o serie de recomandări pentru pretendente.

Alex Delea își descrie statutul amoros actual: „Locul este liber pentru o relație serioasă!”

CANCAN.RO: N-ai și tu o „ibovnică”, acum, la început de 2023?

Alex Delea: Eu aș dori să am o «ibovnică», numai că eu nu pot să mă autoforțez pe mine de a sta cu cineva. Eu stau și dacă îmi place, să îmi placă, tată, nu să am dubii. Că dacă am dubii, gata, opresc.

CANCAN.RO: Deci au fost niște fete în trecutul recent!

Alex Delea: Au fost și vor fi, dar eu sunt foarte liber, ca de obicei. Locul este liber pentru o relație serioasă.

CANCAN.RO: Și ce trebuie să aibă fata aia?

Alex Delea: Foarte bună întrebarea, pentru că nu știu ce trebuie să aibă fata aia. Fizic, un aspect foarte important, să fie frumoasă. Șatenă, blondă, oricum ar fi, n-am pretenții. Am foarte multe tipologii de fete, nu știu, n-am o tipologie anume să zic «mamă, ea este aleasa». Mă iau și pe mine prin surprindere câteodată.

CANCAN.RO: Și dacă te vrea pentru faimă și expunere?

Alex Delea: Să mă vrea pentru orice vrea ea, dar să o vreau și eu.

Fostul câștigător de la „Survivor” nu supraviețuiește posesivității partenerei: „Este nevoie de libertate, mergem pe încredere!”

CANCAN.RO: Am vorbit cu niște fete mai devreme și mi-au spus că în proporție de 70%, într-o relație, contează eliberarea instinctelor primare. Pentru tine cât e de important?

Alex Delea: Depinde de persoană, pentru mine cel mai important într-o relație este libertatea, pentru că am fost cu o fată zilele astea și era prea posesivă, mi-a luat telefonul «ce faci, cu cine vorbești?». I-am zis «stai, stai, stai!».

Este nevoie de libertate, dar mergem pe încredere, și eu am încredere în tine și tu ai încredere în mine. Ies undeva, într-un loc cu prietenii, nu mă suni din 10 în 10 minute, ți-am spus unde merg. Ai încredere, cum și eu am încredere în tine.

Dacă sunt într-o relație, că am avut relații scurte, de o săptămână, două, trei, au fost. O lună, am avut chiar și de două luni! Niciodată nu am fost cu două fete în același timp. Dacă nu e tragerea aia de suflet, opresc dinainte, nu are rost.

