Câștigătorul Hell’s Kitchen de la Antena 1, condamnat la 10 ani de închisoare! Tavi Oprea a ucis o femeie: ”Drogurile mi-au distrus viața!” VIDEO

Se afla sub influența drogurilor și nu s-a mai putut controla! Octavian Oprea (30 de ani), câştigătorul primei ediţii a show-ului culinar ”Iadul Bucătarilor”, a fost condamnat definitiv pentru crima comisă în urmă cu un an. El a primit 10 ani și patru luni de închisoare.

Cunoscut opiniei publice ca Tavi Oprea, câştigătorul primei ediţii a show-ului culinar Hell’s kitchen (Iadul Bucătarilor n.r.), difuzat de postul Antena 1 în 2014, a fost condamnat de Tribunalul Bacău la zece ani şi patru luni închisoare pentru omor şi consum ilicit de droguri. Decizia instanţei este definitivă şi vine la un an după comiterea faptei.

Pe 9 martie 2018, o pensionară de pe strada Aleea Crinilor din Oneşti a fost ucisă de Tavi Oprea în scara blocului. Bătrâna în vârstă de 77 de ani, soţia unui fost poliţist, ieşise să ducă gunoiul când l-a observat pe tânărul care avea un comportament bizar şi l-a întrebat ce caută acolo. Oprea s-a năpustit asupra ei, i-a răsucit mâinile la spate şi a lovit-o cu o violenţă ieşită din comun. După agresiune, a adormit lângă victima aflată în agonie.

Octavian Oprea se afla sub influenţa drogurilor (ecstasy), iar crima a comis-o în timp ce familia sa se pregătea de înmormântarea bunicii sale. La priveghi, rudele au observat că are un comportament agresiv (lovise un cerşetor), astfel că tatăl a decis să îl ducă acasă. Încuiat în apartament, Octavian Oprea a fugit din casă sărind pe geam. A relatat anchetatorilor că a hoinărit pe străzi deoarece se simţea urmărit de demoni.

Mărturia chefului-criminal Oprea a declarat procurorilor că a achiziţionat mai multe pastile de Ecstasy. ”M-am întâlnit cu o persoană care locuia vizavi de Hotel Zodiac din Constanţa şi am achiziţionat de la aceasta vreo 7 pastile de ecstasy la preţul de 50 lei pastila, după care am plecat cu autoturismul care era proprietatea mea către Ploieşti. Aici m-am întâlnit cu tatăl meu şi împreună ne-am deplasat către Oneşti. În următoarea perioadă, de aproximativ 2 zile. am consumat pastilelele de ecstasy şi am mai rămas doar cu un fragment. Îmi aduc aminte că m-am plimbat prin oraş, am fost la poalele unui deal şi am stat acolo având senzaţia că sunt urmărit de demoni şi că cineva ar vrea să mă omoare. Îmi aduc aminte că am intrat într-o scară de bloc, spre seară, cu intenţia de a mă odihni, iar apoi îmi aduc aminte că am fost trezit de către organele de poliţie, era foarte mare gălăgie, şi ca un flash în momentul în care am fost ridicat am observat probabil o persoană care era pe jos. Am fost întrebat de un poliţist: «Ce-ai făcut, inconştientule», după care am fost dus la secţia de poliţie”, a declarat Octavian Oprea achetatorilor.

”Provine dintr-o familie dezorganizată, părinţii fiind divorţaţi, inculpatul a participat la un concurs, a câştigat ceva bani (80.000 de euro n.r.), a lucrat pe un vas de lux, a intrat în patima drogurilor, iar înainte de a săvârşi fapta de omor, a consumat 6 pastile şi jumătate, îi murise bunica la care ţinea foarte mult, fapta de omor a fost fără nici un scop, nici un moment nu şi-a adus aminte nimic”, a invocat avocatul lui Oprea în sala de judecată.

Pe lângă pedeapsa de 10 ani şi 4 luni închisoare Oprea a fost obligat să achite familiei victimei 105.000 lei cu titlul de daune morale şi material, scrie adevărul.ro.