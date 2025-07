Casting de coșmar pentru fosta vedetă PRO TV! Nu şi-a imaginat că va trece printr-o asemenea situaţie: ”M-au făcut ca pe o băbăciune!”

A fost adusă la București de Adrian Sârbu și transformată peste noapte într-o vedetă, dar puțini știu cât de stângaci și comic a început totul pentru Mihaela Tatu. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, povestește cum un debut cu un machiaj de coșmar și câteva probe ridicole au devenit startul unei cariere spectaculoase.

Puțini știu că drumul Mihaelei Tatu în televiziune nu a început în București, ci la Pro TV Brașov. După ani de muncă în radio, a fost remarcată și adusă în București, unde și-a construit cariera de succes și și-a împlinit visurile.

”Eu am lucrat la ProTV Brașov. Foarte puțin știu că eu am fost întâi la ProTV Brașov, pentru că Andrei Gheorghe a construit imaginea mea ca și cum din uzină Mihaela a apărut direct în media. Și iată cum visurile pot deveni realitate! Nu!

Eu am lucrat 4 ani în Radio 1, am luat locul 2 pe țară pentru cea mai bună voce radiofonică feminină. De acolo m-au luat cei de la ProTV Brașov, atunci când era Canal 38 Brașov. Și după aceea, în 1999, a venit Adrian Sârbu, m-a văzut, mi-a zis că sunt Alla Pugaciova a României (n.r. artistă de origine rusă), și-am ajuns la București”.

Ceea ce urma să fie o rampă de lansare spectaculoasă s-a transformat într-un film tragicomic, spune ea.

”Amintiri? Acel început în care nu cunoșteam pe nimeni, aveam o lentilă spartă la ochelari și nu vedeam nimic și când a trebuit să citesc prompterul mi-a dat Andrei Boncea ochelarii lui. În care au venit niște fete și m-au aranjat la păr cum nu-mi plăcea sub nicio formă și m-au făcut, adică m-au machiat ca pe o băbăciune, și eu mă gândeam: Doamne, dar ce pui așa de mult machiaj pe față? Că nu-mi trebuie. Și am dat niște probe stupide, stupide, dar în urma cărora am luat… Asta-i istoria, totuși”.

Mihaela Tatu recunoaște că abia după ce emisiunea „De 3 X femeie” s-a încheiat a realizat adevărata ei valoare. În călătoriile prin țară și străinătate, femeile i-au mărturisit că emisiunea ei a fost un adevărat reper, un spațiu sincer și autentic dedicat lor.

”Eu mi-am dat seama cât de importantă a fost emisiunea ”De 3 X femeie”, abia după ce s-a terminat și am început să călătoresc prin țară și prin lume. Oamenii au venit la mine, femei, și mi-au spus: Noi v-am avut pe dumneavoastră, fetele noastre nu au… Nu, ne trebuie o emisiune așa cum ați făcut dumneavoastră despre femei, altfel decât glamour. Și am făcut de un podcast despre femei”.

La 62 de ani, Mihaela Tatu a făcut credit la casă

Deși s-a mutat de 12 ani în Oradea, Mihaela Tatu mărturisește că vine des în București, pentru că aici se dă “ora exactă” când vine vorba mai ales de proiecte.

”M-am mutat dintr-o întâmplare, m-am mutat la Oradea de 12 ani. Însă ora exactă se dă aici. Vin foarte des. M-am apucat de un podcast, am cursurile de comunicare, am site-ul de povești pentru copii și pun voce pe poveștile respective. Ce mai fac? Fac inclusiv cursuri de comunicare inteligentă pentru seniori ca să își păstreze stabilitatea. Îmi place ceea ce fac și toți îmi zic că îmi priește Oradea, că n-am mai îmbătrânit. N-am timp să nici măcar să îmbătrânesc, la modul cel mai serios”.

Pentru Mihaela Tatu, acomodarea nu a fost niciodată o problemă, chiar dacă are 62 de ani, pentru că s-a oprit acolo unde a găsit fericirea. Și-a făcut inclusiv un credit pentru a-și cumpăra o casă așa cum a visat.

”Cum să mă acomodez, când eu am rămas acolo pentru că mi-a plăcut! Oamenii râd. Mâncare bună, clima extraordinară, Felixul la doi pași, mi-am luat o casă acum pe un vârf de deal. Deci, nu-mi trebuie acomodare. Dacă e ceva ce nu-mi mai place, am rupt și am mers tot înainte, nu mă întorc de unde am pornit.

Nu știu eu chestii de genul ăsta. Nu, învăț, învăț mult. Ce mă menține, îți spun și ce fac, învăț încontinuu. Comunicare, logopedie, deci toate lucrurile astea le învăț constant. Comunicare asertivă, reguli de bune maniere în business… toate lucrurile astea te formează și te așează”.

