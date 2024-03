Cât a costat rochia pe care Simona Halep a purtat-o la prima apariție TV, după aflarea verdictului de la TAS: ”Nici prin cap nu mi-a trecut...”

Simona Halep trăiește unul dintre cele mai fericite momente ale sale. A reușit să își dovedească nevinovăția despre care a vorbit în gura mare încă de la început, atunci când Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului (ITIA) i-a dat o suspendare de 4 ani. După verdictul favorabil, campioana a avut și prima apariție la TV. În cadrul interviului, a purtat o rochie superbă, de la un brand celebru.

Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a decis reducerea suspendării sale de la 4 ani la nouă luni în cazul de dopaj al Simonei Halep. Astfel, jucătoarea de tenis poate să revină pe teren. Mai mult decât atât, deja a confirmat participarea la Miami Open, turneu programat în perioada 17 – 31 martie 2024. Sportiva plecase la Dubai pentru a se antrena, iar la întoarcerea în țară a oferit primele declarații despre greutățile pe care le-a avut de înfruntat în această perioadă.

Simona Halep a strălucit la prima ei apariție televizată, după verdictul favorabil de la TAS. Sportiva a purtat o rochie neagră, elegantă, marca Valentino, unul dintre cele mai cunoscute branduri la nivel mondial.

Ținuta este confecționată din crep de lână și mătase. De asemenea, are un decolteu drept, mâneci lungi, manșete în două culori cu efecte de floare de lotus, buzunare cu cusături și închidere cu fermoar ascuns la spate. Ei bine, o astfel de rochie spectaculoasă costă 2.266 euro, conform site-ului Thebs.com.

În cadrul interviului, Simona Halep a dezvăluit că a avut un an greu. Mai mult decât atât, a dezvăluit și ce sentimente au încercat-o atunci când a aflat despre suspendarea de 4 ani. Sportiva a luptat cu toate armele pentru a-și demonstra nevinovăția.

„A fost un an foarte greu și am ținut foarte mult pentru mine. (…) La momentul acela aveam multe gânduri, așa m-am simțit în momentul acela pentru că nu am făcut nimic greșit. Nici prin cap nu mi-a trecut să fac așa ceva, nu mi-a sugerat nimic să fac așa ceva, iar ce simt eu pentru tenis era departe să mă gândesc eu să fac asta.

Când a venit decizia, a fost liniște totală, nu am avut ce să spunem. Am fost complet afectată pe interior, am ținut în mine. Am avut un moment când m-am gândit că se poate întâmpla să se termine totul. Cea mai dureroasă parte a fost când știam adevărul și aveam senzația că nu pot să dovedesc, căci e un sistem care parcă nu vrea să ajungă la adevăr”, a mărturisit Simona Halep la Antena 3 CNN.