Cât a plătit o româncă pentru 2 portii de paste, 2 ceaiuri și o apă în Saint Moritz din Elveția

O româncă și-a făcut publică povestea din timpul unei vacanțe petrecute în stațiunea montană Saint Moritz din Elveția. Femeia s-a „aventurat” într-un local de fițe de pe părtia de schi, acolo unde a avut ”surpriza” de a scoate o gălăgie de bani pentru un prânz mai mult decât decent. Cât a plătit, de fapt, pentru două porții de paste, două ceaiuri și o apă?

Sanint Moritz este considerată una dintre cele mai exclusiviste stațiuni de schi din lume. Pe lângă domeniul schiabil impresionant de mare, stațiunea a devenit punctul de întâlnire al bogătașilor și vedetelor internaționale, fiind renumită pentru hotelurile de lux și restaurantele de 5 stele.

Românca a povestit că s-a lăsat cucerită de faptul că restaurantul era în trend pe TikTok, fiind considerat unul dintre cele mai populare localuri de 5 stele din stațiunea Sant Moritz. Conform zicalei ”afară-i vopsit gardul, înăuntru-i leopardul”, odată ajunsă acolo, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. De la servicii, până la mâncare, totul a fost cu mult sub așteptările femeii.

„Cum mi-am făcut nervi la un restaurant popular din Elveția… Am fost în St. Moritz, am căutat și eu un restaurant unde să merg și am găsit aici, pe Tik Tok, restaurantul ăsta Langosteria, un restaurant cică destul de ”fancy”. De fapt, am ajuns acolo și a fost o mare harababură”, spune turista.