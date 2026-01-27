Acasă » Știri » Cât câștigă o farmacistă la Catena în 2026. Ce salariu și beneficii lunare are

27/01/2026
Salariul unei farmaciste rămâne un subiect de interes major, mai ales într-o perioadă în care costul vieții crește constant, iar responsabilitățile în sistemul medical devin tot mai complexe. Munca farmacistelor implică nu doar cunoștințe solide, ci și atenție la detalii și capacitatea de a gestiona eficient relația cu pacienții, potrivit CSID.

În 2026, veniturile unei farmaciste angajate la Catena, unul dintre cele mai mari lanțuri de farmacii din România, reflectă atât nivelul profesional, cât și performanța individuală și rezultatele obținute de farmacia în care activează. Acest lucru înseamnă că, pe lângă experiență și competențe, implicarea activă și eficiența în muncă pot influența semnificativ salariul.

Este important de menționat că venitul lunar al unei farmaciste nu se limitează doar la salariul de bază. Acesta include, de regulă, și tichete de masă, precum și bonusuri de performanță, care recompensează rezultatele obținute și contribuția la succesul farmacie. Astfel, pachetul salarial devine mai complex și mai motivant pentru angajate.

Vezi AICI din ce este format venitul lunar la Catena.

×