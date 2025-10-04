Acasă » Știri » Cât costă 4 ședințe de pilates la sala Ioanei Tamaș. Soția lui Gabi Tamaș de la Asia Express câștigă o sumă frumușică de pe urma abonamentelor lunare

Cât costă 4 ședințe de pilates la sala Ioanei Tamaș. Soția lui Gabi Tamaș de la Asia Express câștigă o sumă frumușică de pe urma abonamentelor lunare

De: Irina Rasoveanu 04/10/2025 | 15:00
Ioana, soția lui Gabi Tamaș, câștigă bani frumoși/ Sursa foto: Instagram

Gabi Tamaș este unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști din România, însă puțini o știu pe soția sa, Ioana. Aceasta a stat departe de lumina reflectoarelor și s-a concentrat pe familie și pe afacerea sa. Partenera concurentului de la Asia Express și-a deschis propria sală de pilates, care îi aduce câștiguri frumușele. Află, în articol, cât costă o ședință sau un abonament!

Ioana Tamaș a fost pasionată de sport încă din copilărie și are, inclusiv, o specializare în schi alpin. De-a lungul timpului s-a perfecționat și a devenit expertă în fitness. Mai mult decât atât, ea a decis să își rotunjească veniturile cu ajutorul acestui hobby. Astfel, și-a deschis propria sală de pilates îm Brașov, acolo unde locuiește alături de fostul fotbalist și de fiica lor, pe numele Selena.

Ce prețuri are Ioana Tamaș la sala ei de pilates din Brașov

Ioana Tamaș pare să aibă succes cu afacerea sa, deși prețurile nu sunt tocmai mici. Mai exact, o singură ședință de pilates privată cu un antrenor în studio costă 180 de lei, iar una simplă, fără îndrumător, este 150 de lei, potrivit site-ului oficial.

Persoanele care își doresc să se bucure de sport pentru o perioadă îndelungată pot opta pentru un abonament. Spre exemplu, unul cu 4 ședințe costă 480 de lei și este valabil 30 de zile. În cazul unui abonament de 8 ședințe, clienții trebuie să scoată din buzunar 880 de lei.

De asemenea, Ioana Tamaș le pune la dispoziție clienților și un abonament de 12 ședințe, cu o valabilitate de 45 de zile. Un astfel de serviciu costă 1.200 de lei. Așadar, soția concurentului de la Asia Express câștigă sume frumușele de bani cu afacerea sa.

Prețurile care se găsesc la sala de fitness a Ioanei Tamaș/ Sursa foto: flowpilates.ro

Partenera lui Gabi Tamaș a deschis sala de pilates la începutul anului 2025. Atunci, Ioana a mărturisit că este recunoscătoare pentru acest capitol din viața ei. De-a lungul timpului, a urmat mai multe cursuri de specializare. Recent, a avut parte de o experiență inedită, alături de Master Trainer Elena Paraschiv.

„A fost o experiență de neuitat, nu doar datorită tehnicilor învățate, ci și datorită nivelului înalt de profesionalism cu care am fost ghidată pe parcursul întregului program. Fiecare sesiune a adus o schimbare semnificativă, atât la nivel fizic, cât și mental.

M-am simțit susținută, provocată și inspirată să îmi depășesc limitele, învățând nu doar exerciții, ci și importanța unei posturi corecte și a unui echilibru interior. Este cu adevărat o călătorie transformatoare, care mi-a adus o înțelegere profundă a corpului meu”, a mărturisit Ioana Tamaș pe Instagram.

Ioana Tamaș/ Sursa foto: Instagram

